مباراة الأهلي والرجاء.. موسيماني: نمتلك "الروح والإصرار" لتخطي عقبة الفريق المغربي

قال بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري إن فريقه يملك الروح والاصرار للفوز على ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، غدًا السبت، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم.

وأضاف المدرب الجنوب أفريقي أنه يحترم الفريق المغربي، ومدربه رشيد الطاووسي، الذي وصفه بأنه صديقه على المستوى الشخصي وهناك تواصل مستمر بينهما.

وتابع خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: ”دور المجموعات يسمح بإمكانية التعويض في حالة الإخفاق في أي مباراة، ولكن الآن الأهلي وصل لدور الثمانية، وهناك فريق واحد فقط سيتأهل لقبل النهائي عبر مباراتي الذهاب والعودة بالقاهرة والدار البيضاء“.

وأشار المدرب إلى أن جميع مباريات الأهلي مع الأندية المغربية صعبة، وهذا تكرر في أكثر من مباراة خاضها الفريق المصري تحت قيادته مع فرق مغربية.

بيتسو موسيماني | 🗣

"سنخوض مباراة صعبة غدًا أمام فريق الرجاء المغربي، في دور ربع النهائي لدوري الأبطال وهناك فريق واحد فقط سوف يتأهل إلى الدور نصف النهائي من خلال مجموع لقاءي الذهاب والعودة، لدينا من الخبرة ما يكفي للتعامل مع مرحلة ربع النهائي وتحقيق أهدافنا"🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/aYLpY329Jd — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 15, 2022

وشدد موسيماني على أن الأهلي، حامل اللقب، يفتقد أكثر من لاعب للإصابة مثل المغربي بدر بانون وأكرم توفيق وغيرهما، مشيرًا إلى أن هناك 11 لاعبًا في الملعب، غدًا، و 5 لاعبين بدلاء والفريق اعتاد على الغيابات، لكن الأهلي بشكل عام تركيزه منصب حاليًا على مواجهة يوم غدٍ.

وقال موسيماني: ”هناك أكثر من لاعب شارك بديلًا، وكانت له بصمة، وفرص الجميع متساوية، واليوم، في المران الختامي سنحسم التشكيلة الأساسية بناءً على حالة جميع اللاعبين، والأهلي توج بثمانية ألقاب قارية لدوري الأبطال، وبعدما توليت المهمة وصل إلى 10 بطولات، والفريق لديه من الخبرة ما يكفي للتعامل مع دور الثمانية وتحقيق هدفه“.