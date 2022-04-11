رياضة

حقيقة اقتراب كارلوس كيروش من تدريب منتخب تونس
تاريخ النشر: 11 أبريل 2022 19:28 GMT
تاريخ التحديث: 11 أبريل 2022 20:00 GMT

حقيقة اقتراب كارلوس كيروش من تدريب منتخب تونس

من المقرر أن يلعب منتخب تونس في كأس العالم في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا (حامل اللقب)، والدنمارك، والمتأهل من ملحق آسيا وأمريكا الجنوبية.

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المصدر: تونس ـ إرم نيوز

نفى واصف جليل، نائب رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، الأنباء التي أوردتها وسائل إعلام مصرية حول وجود مفاوضات سرية مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدرب السابق للمنتخب المصري من أجل قيادة منتخب تونس في كأس العالم 2022 في قطر.

وردا على ما نشرته صحيفة ”اليوم السابع“ المصرية حول اقتراب كارلوس كيروش من تدريب المنتخب التونسي، أكد واصف جليل في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“، أن لا صحة إطلاقا لوجود مفاوضات بين اتحاد الكرة التونسي وكيروش، مشيرا إلى أن المدرب الأول لنسور قرطاج جلال القادري يحظى بثقة الاتحاد بعد أن نجح في قيادة المنتخب للتأهل إلى كأس العالم إثر الفوز على منتخب مالي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لحساب الدور الحاسم من تصفيات المونديال.

وقال واصف جليل: ”لا وجود لمفاوضات مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب المنتخب الوطني، الاتحاد لا يفكر في التعاقد مع أي مدرب جديد خلفا لجلال القادري الذي يحظى بدعم كل أعضاء الاتحاد لمواصلة مهامه على رأس الجهاز الفني للنسور، لا علم لنا بما ورد حول مفاوضات مع كيروش مدرب منتخب مصر السابق أو جمال بالماضي مدرب المنتخب الجزائري لأن مسألة المدرب الأول لمنتخبنا خلال مونديال قطر محسومة وليست للنقاش“.

وتابع جليل أن ”رئيس الاتحاد التونسي سبق أن أكد أن المدرب جلال القادري يحظى بثقة ودعم الجميع ولا يوجد أي موجب للاستغناء عنه وتعيين مدرب جديد، وكل أعضاء اتحاد الكرة قرروا بالإجماع أن يستمر القادري في منصبه“.

جدير بالذكر أن وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم أكد في تصريحات لقناة ”التاسعة“ التلفزيونية الخاصة أن أعضاء الاتحاد قرروا بالإجماع تثبيت جلال القادري مدربا لنسور قرطاج وذلك بعد التأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخ الكرة التونسية.

ومن المقرر أن يلعب منتخب تونس في كأس العالم في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا (حامل اللقب)، والدنمارك، والمتأهل من ملحق آسيا وأمريكا الجنوبية.

يذكر أن البرتغالي كارلوس كيروش تولى تدريب منتخب مصر في 2021 وقاده لنصف نهائي كأس العرب للمنتخبات (قطر 2021) ونهائي كأس أمم أفريقيا (الكاميرون 2022) وخسر اللقب بركلات الترجيح، لكنه فشل في قيادة منتخب الفراعنة للتأهل لكأس العالم 2022 بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح بعد فوز كل منتخب على أرضه 1/0.

و كان اتحاد الكرة المصري، قد أعلن رسميا السبت إنهاء التعاقد مع كارلوس كيروش مدرب المنتخب الأول بالتراضي.

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