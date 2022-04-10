إصابة 3 من عناصر الشرطة التونسية خلال اشتباك مع جمهور الترجي (فيديو)

أُصيب 3 عناصر من الأمن التونسي، مساء الأحد، في مواجهات مع عدد من مشجعي نادي الترجي الرياضي، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانطلقت المواجهات بين عناصر الأمن ومشجعي الترجي الرياضي في ملعب رادس بين شوطي المواجهة التي جمعت الترجي بنادي تطاوين.

ورفع عدد من مشجعي الترجي الرياضي شعارات ضد الأمن التونسي، ووجهوا اتهامات بالتورط بقتل مشجع النادي الأفريقي، عمر العبيدي، قبل سنتين.

ورشق مشجعو الترجي الرياضي، العناصر الأمنية بالحجارة، وألقوا عليهم عددًا من القطع الحديدية و القوارير.

وحاولت العناصر الأمنية إخراجهم من الملعب، إلا أنهم فشلوا بذلك، واستمرت المواجهة أكثر من ساعة في أروقة ومدارج ملعب رادس.

وتسببت أحداث العنف بتكسير الزجاج الأمامي لسيارة إسعاف، والزجاج الأمامي لشاحنة إطفاء تابعتين للديوان التونسي للحماية المدنية.

وطالب الديوان التونسي للحماية المدنية في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، الجماهير الرياضية بالعمل جنبًا إلى جنب للمحافظة على الممتلكات العامة، وتجنب كل ما من شأنه أن يهدد حياتهم، والأمن العام.

يذكر أن عددًا من العناصر الأمنية يخضعون للملاحقة القضائية بسبب اتهامهم بالتورط بقتل مشجع النادي الأفريقي ”عمر العبيدي“، في 31 مارس/آذار 2019.

وقامت محكمة تونسية بتأجيل النظر في القضية مؤخرًا، وذلك بطلب من المتهمين.

وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة ”بن عروس“ قد نظرت في جلستين سابقتين بملف القضية، وتميزت الجلستان السابقتان بغياب الأمنيين المتهمين، وطالب محامو ”عمر العبيدي“ باتخاذ التدابير اللازمة لإجبار المتهمين على الحضور.

وحقق الترجي، يوم الأحد، فوزًا مهمًا بنتيجة 3/0 على ضيفه اتحاد تطاوين، في إطار منافسات الجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالدوري التونسي الممتاز.

وسجل محمد علي بن حمودة ثنائية للترجي، في الدقيقتين 15 و51، في حين وقّع الهدف الثالث رائد الفادع في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز نجح الترجي بتعزيز صدارته للمجموعة برصيد 24 نقطة، ليحسم رسميًا تأهله لمجموعة التتويج، في حين تجمد رصيد اتحاد تطاوين عند 18 نقطة، في المركز الرابع.