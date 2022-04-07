الإصابة تحرم الترجي من الحارس فاروق بن مصطفى لمدة طويلة

يواجه فاروق بن مصطفى حارس مرمى الترجي، بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، غيابا طويلا عن الملاعب يستمر حتى نهاية الموسم الحالي؛ بسبب إصابته بالتواء في الركبة وقطع في الرباط الصليبي.

وقال الترجي إن بن مصطفى تعرض للإصابة في هزيمة الفريق 2/1 أمام حمام الأنف المتعثر في الجولة الـ12 من الدوري التونسي، أمس الأربعاء.

🚨🚑 Rupture des ligaments croisés du genou du gardien sang et or #FaroukBenMustapha. Il sera opéré dans les prochains jours. Sa saison est malheureusement terminée. Prompt rétablissement ❤️💛💐 pic.twitter.com/jTHprdBalf — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) April 7, 2022

وأضاف الترجي أن حارس المرمى سيخضع لعملية جراحية في الأيام القادمة.

ويتصدر الترجي الترتيب في المجموعة الأولى بالدوري التونسي برصيد 21 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن اتحاد بنقردان الثاني.

وكان الترجي تجاوز دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وسيواجه وفاق سطيف الجزائري في دور الثمانية للمسابقة.

ويملك الترجي 21 نقطة من 12 مباراة ويتصدر ترتيب المجموعة الأولى من الدوري التونسي، ويتقدم بنقطة وحيدة عن اتحاد بن قردان صاحب المركز الثاني، وبثلاث نقاط عن النادي الصفاقسي الثالث.

ومن المقرر أن يلعب الترجي مع اتحاد تطاوين ونجم المتلوي يومي 10 و13 أبريل في الدوري التونسي، ثم يواجه وفاق رياضي سطيف الجزائري يومي 16 و22 أبريل في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسبق أن لعب الترجي أمام وفاق رياضي سطيف 4 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، فاز كل فريق مرة، وتعادلا مرتين، وجميعها كانت في دور المجموعات.

كما سبق أن تواجه الفريقان في دوري أبطال العرب 2009 وفاز الترجي 1/0 و2/0، وتواجها في كأس شمال أفريقيا للأندية البطلة 2009، حيث تعادلا في ذهاب النهائي 1/1 وفي الإياب 1/1 أيضا قبل أن يفوز وفاق رياضي سطيف بركلات الترجيح 6/5.

وفيما يلي مباريات دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا:

الأهلي VS الرجاء.

وفاق سطيف VS الترجي.

شباب بلوزداد VS الوداد.

بيترو أتلتيكو VS ماميلودي صن داونز.

وستقام مباريات ذهاب ربع النهائي من 15 لـ17 أبريل الجاري، بينما ستُلعب مواجهات الإياب من 22 لـ24 من الشهر ذاته.

وسيكون نصف النهائي بين الفائز من مباراتي الأهلي والرجاء ومباراة وفاق سطيف والترجي، بينما المباراة الثانية ستجمع الفائز من مباراتي بترو أتلتيكو الأنغولي وماميلودي صن داونز وشباب بلوزداد والوداد.

وكان الأهلي المصري قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين.