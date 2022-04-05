قرعة دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يصطدم بالرجاء.. الترجي يواجه وفاق سطيف

يصطدم فريق الأهلي المري بنظيره الرجاء البيضاوي المغربي ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2021-2022.

وأوقعت القرعة فريق الأهلي المصري صاحب الـ10 ألقاب في مواجهة قوية أمام بطل المغرب الذي يقدم مستويات رائعة في البطولة.

المباراة الأولى! 1⃣ 🇪🇬 الأهلي 🆚 الرجاء 🇲🇦#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/qrXj7ZrLXV — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 5, 2022

كما أوقعت القرعة فريق الترجي التونسي في مواجهة عربية أخرى مع وفاق سطيف الجزائري.

وسيلعب الوداد البيضاوي المغربي ضد شباب بلوزداد الجزائري، فيما يواجه بترو أتلتيكو الأنغولي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وفيما يلي مباريات دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا:

الأهلي ضد الرجاء

وفاق سطيف ضد الترجي

شباب بلوزداد ضد الوداد

بيترو أتلتيكو ضد ماميلودي صنداونز

وستقام مباريات ذهاب ربع النهائي من 15 لـ17 أبريل الجاري، بينما ستُلعب مواجهات الإياب من 22 لـ24 من الشهر ذاته.

وسيكون نصف النهائي بين الفائز من مباراتي الأهلي والرجاء ومباراة وفاق سطيف والترجي، بينما المباراة الثانية ستجمع الفائز من مباراتي بترو أتلتيكو الأنغولي وماميلودي صن داونز وشباب بلوزداد والوداد.

مواجهة ليبية خاصة وقمة عربية في الكونفدرالية

ستشهد مواجهات دور الـ8 من الكونفدرالية الأفريقية قمة ليبية خالصة، بعد أن أوقعت القرعة فريق الاتحاد الليبي في مواجهة مواطنه فريق أهلي طرابلس، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة في نسخة 2021-2022.

2⃣ المباراة الثانية! 🙌 🇱🇾 الاتحاد 🆚 أهلي طرابلس 🇱🇾#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/Dgm7wPC9Ri — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 5, 2022

كما أسفرت قرعة الكونفدرالية عن قمة عربية أخرى بعد وقوع المصري البورسعيدي ضد نهضة بركان المغربي.

وكانت 8 فرق تأهلت إلى دور ربع النهائي وهي، أهلي طرابلس الليبي، بيراميدز المصري، أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، الاتحاد الليبي، مازيمبي الكونغولي، المصري، نهضة بركان المغربي، سيمبا التنزاني.

وأسفرت القرعة عن المباريات التالية:

سيمبا التنزاني ضد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

الاتحاد الليبي ضد أهلي طرابلس.

بيراميدز المصري ضد مازيمبي الكونغولي.

المصري البروسعيدي ضد نهضة بركان المغربي.

4⃣ المباراة الرابعة! 🇪🇬 المصري 🆚 نهضة بركان 🇲🇦#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/nEUtg5xJdF — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 5, 2022

وتأهل للأدوار الإقصائية متصدر ووصيف كل مجموعة من الأربع في دور المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الثمانية إلى مستويين، فيتواجد في التصنيف الأول الفرق المتصدرة لمجموعاتها، فيما يضم التصنيف الثاني الأندية التي نالت الوصافة.

ويلعب كل فريق من التصنيف الأول مع أحد فرق التصنيف الثاني في مباراتي ذهاب وعودة، حيث تقام جولة الذهاب على ملاعب أندية التصنيف الثاني، فيما تجرى جولة الإياب بملاعب فرق التصنيف الأول، ولا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في دور الثمانية، لكن يمكن لناديين من نفس الاتحاد الوطني أن يتواجها.

ويتواجد في الأدوار الإقصائية للنسخة الحالية للبطولة 6 أندية سبق لها الوقوف على منصة التتويج، وهو ما يعكس القوة والندية التي سوف تتمتع بها المباريات المقبلة في أمجد الكؤوس الأفريقية.

وبينما صعد صن داونز الجنوب أفريقي، بطل المسابقة عام 2016، والأهلي المصري، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، عن المجموعة الأولى، فقد تأهل الرجاء البيضاوي المغربي، المتوج باللقب 3 مرات، ووفاق سطيف الجزائري، الفائز بالبطولة عامي 1988 و2014، عن المجموعة الثانية.

وصعد الترجي التونسي، الذي يمتلك 4 ألقاب في المسابقة، وشباب بلوزداد الجزائري عن المجموعة الثالثة، بالإضافة للوداد البيضاوي المغربي، الذي نال الكأس عامي 1992 و2017، وبيترو أتلتيكو الأنغولي عن المجموعة الرابعة.

وبذلك، فإن الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 10 ألقاب، تنتظره مواجهة من العيار الثقيل ضد أحد أندية الترجي والوداد والرجاء، حيث سبق أن التقى الفريق الأحمر معهم جميعا، خلال العامين الماضيين، في مختلف المسابقات الأفريقية.

وسبق للأهلي أن التقى مع الوداد في قبل نهائي نسخة البطولة عام 2020، حيث فاز 2-0 ذهابا و3-1 في الإياب، ليثأر من خسارته أمام الفريق المغربي في نهائي المسابقة عام 2017، فيما تواجه مع الترجي في الدور ذاته للنسخة الماضية لدوري الأبطال، ففاز 1-0 ذهابا بتونس و3-0 إيابا بالقاهرة، ليرد اعتباره أيضا من خسارته أمام (شيخ الأندية التونسية) في نهائي نسخة دوري الأبطال عام 2018.

كما توج الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي العام الماضي، إثر فوزه على الرجاء البيضاوي بركلات الترجيح، التي احتكما إليها عقب تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي في مباراتهما التي جرت بالعاصمة القطرية الدوحة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

الموعد والقنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية https://t.co/PHRVXVGm8I pic.twitter.com/FaNmlsggdo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 5, 2022

ومن المقرر أن تجرى جولة الذهاب في دور الثمانية يومي 15 و16 أبريل (نيسان) الجاري، فيما تقام جولة الإياب يومي 22 و23 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن تجرى اليوم أيضا قرعة الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، والتي تقام جولة الذهاب بها يومي 6 و7 مايو (أيار) المقبل، فيما تجرى جولة الإياب بعدها بأسبوع، على أن تلعب المباراة النهائية في 29 من الشهر ذاته.

وخلال مرحلة المجموعات، تم تسجيل 106 أهداف في 48 مباراة، بواقع 26 هدفا في المجموعة الأولى و21 في المجموعة الثانية و31 في الثالثة و28 في الرابعة، حيث بلغ معدل الأهداف 2.2 هدف في اللقاء الواحد، وهي نسبة متوسطة إلى حد كبير.

ويمتلك الوداد أقوى خط هجوم في دور المجموعات، بتسجيله 15 هدفا، يليه الترجي بـ12 هدفا، فيما تتقاسم فرق صن داونز والرجاء والترجي قائمة أقوى خط دفاع في هذا الدور، بعدما استقبلت هدفين فقط في 6 لقاءات.

ويتقاسم 3 لاعبين صدارة قائمة هدافي البطولة، وهم: ياسر مزمل (الهلال السوداني)، ورياض بن عياد (وفاق سطيف)، والبرازيلي تياجو أزولاو (بيترو أتلتيكو) برصيد 5 أهداف لكل منهم.

وحصل صن داونز على أعلى رصيد من النقاط بين فرق مرحلة المجموعات، بعدما نال 16 نقطة بمجموعته، فيما حصد جوانينج جلاكسي البوتسواني نقطة وحيدة فقط في مشواره بالمجموعة الثالثة.

وفشلت 3 فرق فقط في تحقيق أي انتصار في دور المجموعات، حيث كان في مقدمتها الزمالك المصري، الذي أخفق في بلوغ مرحلة خروج المغلوب للنسخة الثانية على التوالي، في مفاجأة من العيار الثقيل، عقب حلوله ثالثا في المجموعة الرابعة، بالإضافة لفريقي ساغرادا إسبيرانسا الأنغولي، وجوانينغ غالاكسي.