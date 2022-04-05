الموعد والقنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

تجرى اليوم الثلاثاء مراسم قرعة ربع نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الانتهاء من مرحلة المجموعات في البطولتين.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي كافة التفاصيل المتعلقة بقرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وقرعة ربع نهائي الكونفدرالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تجرى مراسم القرعة بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بمدينة 6 أكتوبر المصرية في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة الاتحاد الأفريقي عبر موقع يوتيوب وأيضاً قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

خطوات القرعة

سيتم سحب القرعة لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية وربع نهائي دوري الأبطال من خلال تحديد 4 مواجهات إقصائية تجمع بين الفرق الأربعة التي تحتل الوصافة مع الفرق المتصدرة بشرط ألا يلعب الفريق المتصدر مع وصيف مجموعته.

وسيتم تحديد مسار نصف النهائي أيضاً بجانب المباراة النهائية التي تقام بنظام اللقاء الواحد، وسيتم تحديد ملعب النهائي في دوري الأبطال وأيضاً ملعب نهائي الكونفدرالية في وقت لاحق. وأعلن الكاف اختيار التونسي معين الشعباني مدرب المصري البورسعيدي لسحب قرعة الكونفدرالية والأنجولي فلافيو نجم الأهلي المصري الأسبق.

قرعة دوري أبطال أفريقيا

تأهلت 8 أندية إلى ربع نهائي دوري الأبطال، وسيتم تقسيمها إلى فئتين الأولى لمتصدري ترتيب المجموعات وهي أندية ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والرجاء المغربي والترجي التونسي والوداد المغربي.

وتضم الفئة الثانية 4 أندية آخرى تحتل الوصافة وهي الأهلي المصري ”حامل اللقب“ ووفاق سطيف وشباب بلوزداد الجزائريين وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

وسبق لستة أندية التتويج بلقب دوري الأبطال بينما لم يفز باللقب من قبل فريقا شباب بلوزداد وبيترو أتلتيكو.

وتلوح في الأفق مواجهات نارية في ربع النهائي وعلى رأسها مواجهة الأهلي ضد أحد أندية الوداد أو الرجاء أو الترجي وهو ما ينذر بتكرار لنهائيات سابقة لدوري الأبطال.

ولعب الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري الأبطال عام 2017 ولعب ضد الترجي في نهائي نسختي 2012 و2018 كما أن الأهلي واجه الرجاء في نهائي البطولة العربية 1996.

وقال السوداني عبد المنعم شطة، المدير الفني الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، لـ“إرم نيوز“ إن ربع نهائي دوري الأبطال سيشهد مواجهات من العيار الثقيل ومتكافئة إلى حد بعيد.

وأوضح أن وجود الأهلي في التصنيف الثاني لوقوعه في الوصافة سيؤدي إلى مواجهات نارية بخلاف أن وجود 6 أندية عربية سيزيد من سخونة وإثارة هذه المرحلة.

وأشار إلى أن صن داونز والوداد من أفضل الفرق التي ظهرت في دور المجموعات كما أن الأهلي بخبرته الكبيرة يبقى منافساً قوياً على اللقب وعلى رأس المرشحين للتتويج.

قرعة الكونفدرالية

اكتمل عقد ربع نهائي الكونفدرالية بتأهل 8 أندية ويتم تقسيمها إلى فئتين الأولى لأصحاب الصدارة وهي الأهلي طرابلس الليبي وأورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي ونهضة بركان المغربي.

وتضم الفئة الثانية لأصحاب الوصافة كلاً من بيراميدز المصري والاتحاد الليبي والمصري وسيمبا التنزاني.

وتلوح أيضاً مواجهات نارية وقوية في قرعة الكونفدرالية على رأسها لقاء نهضة بركان وبيراميدز وهي مواجهة حدثت في نهائي البطولة نسخة 2019 – 2020 بجانب لقاء مازيمبي وسيمبا الذي تكرر في ربع نهائي دوري الأبطال موسم 2018 – 2019.

وقال شطة إن المنافسة مشتعلة في الكونفدرالية هذا الموسم خاصة مع وجود أبطال سابقين لدوري الأبطال مثل مازيمبي وأورلاندو بجانب نهضة بركان بطل الكونفدرالية.

وأشار إلى أن المصري وبيراميدز سيكون لهما دور كبير في صراع التأهل خاصة أنهما مرشحان للتتويج وليس فقط المنافسة.