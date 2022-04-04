وفاة الحكم المغربي عبدالعزيز المسلك عن 32 عاما

تُوفِّي اليوم الإثنين، الحكم عبدالعزيز المسلّك عن عمر ناهز 32 عاما بعد معاناة مع المرض.

وكتب الاتحاد المغربي عبر موقعه على الإنترنت: ”تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص رئيسها السيد فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، بخالص تعازيها الحارة لأفراد أسرة المرحوم الحكم عبدالعزيز المسلك ومن خلالها إلى كافة أسرته وذويه، و كذا أسرة كرة القدم الوطنية، في هذا المصاب الجلل.

وفي مارس الماضي أثارت زوجة الحكم عبدالعزيز المسلك الجدل بمنشور عبر صفحة زوجها على موقع ”فيسبوك“ سرعان ما حذفته بعدما ناشدت خلالها الاتحاد المغربي لكرة القدم للتدخل بشكل عاجل، ونقل زوجها للعلاج في الخارج، مؤكدة أن حالته الصحية حرجة جدًا.

ونشرت زوجة المسلك، صورة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، علقت عليها بالقول: ”زوجي في حالة حرجة، وتتطلب العلاج خارج المغرب مستعجلًا، وأتمنى التدخل العاجل من لرئيس الجامعة فوزي لقجع“.

وقالت صحيفة ”أخبارنا“ المغربية إن زوجة الحكم المغربي حذفت المنشور فيما بعد، وأوضحت قائلة: ”المرجو عدم قراءة الكتابة والصورة بشكل خاطئ، فالجامعة الملكية المغربية ممثلة بشخص الرئيس فوزي لقجع تتكفل بجميع المصاريف من أول يوم إلى غاية اليوم، أما المقصود فهو استعجال سفره للخارج وشكرًا“.

وكان الحكم المسلك، قد تعرض لوعكة صحية خطيرة جراء مرض السرطان، أجبرته على الابتعاد عن التحكيم، منذ صيف العام الماضي، حيث التزم الحكم الفراش، قبل أن تتدهور حالته أكثر خلال الفترة الحالية.

يشار إلى أن عبدالعزيز المسلك بدأ مسيرته مع التحكيم، في 2005، ونال الشارة الوطنية، العام 2011، وفي 2015، تُوج بجائزة أحسن حكم شاب، وكانت مواجهة اتحاد طنجة والوداد في الدوري، أبريل 2021، آخر مباراة قادها المسلك، قبل أن يضطره المرض إلى التوقف.