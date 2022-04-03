الاتحاد الليبي يتعادل مع أورلاندو بايرتس ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية

تأهل الاتحاد الليبي إلى دور الثمانية بكأس الاتحاد الأفريقي ”كأس الكونفدرالية“ لكرة القدم بعد تعادله 0/0 مع مضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، اليوم الأحد.

وكان الاتحاد بحاجة إلى تفادي الخسارة لمرافقة أورلاندو بايرتس إلى دور الثمانية دون انتظار نتيجة مباراة شبيبة الساورة الجزائري ضد رويال ليوباردز القادم من إسواتيني.

🌟 الاتحاد 🌟 🇱🇾 الفريق الليبي يتأهل لدور رُبع النهائي من كأس الكونفدرالية!#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/e7hfGMAw0l — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 3, 2022

وانتصر شبيبة الساورة 2/0 على رويال ليوباردز لكنه ودَّع المسابقة.

وتأهل أورلاندو بايرتس في صدارة المجموعة الثانية إذ يملك 13 نقطة متقدمًا بنقطتين على الاتحاد ثاني الترتيب.

وأنهى شبيبة الساورة المجموعة وله 10 نقاط في المركز الثالث، بينما خسر رويال ليوباردز جميع مبارياته الست.

وفي وقت سابق، فاز مازيمبي 2/0 على ضيفه المصري البورسعيدي لينتزع منه صدارة المجموعة الثالثة.

وكان الفريقان ضمنا التأهل قبل خوض الجولة الختامية لدور المجموعات.

⏱️ نهاية المباراة! 🇸🇿 رويال ليوباردس 0-2 شبيبة الساورة 🇩🇿 الفريق الجزائري ينتصر خارج أرضة على حساب ليوباردس بالجولة السادسة من كأس الكونفدرالية. 🔥#TotalEnergiesCAFCC | #RLPJSS pic.twitter.com/GyBvZzBqZM — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 3, 2022

ورفع مازيمبي رصيده إلى 11 نقطة متقدمًا بنقطة واحدة على المصري.

وتقدم مازيبي بهدف آدم بوسو بعد 7 دقائق من الشوط الثاني، وعاد اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثاني من وضع انفراد في الدقيقة 76.

وفي وقت لاحق من اليوم يلعب كوتون سبور الكاميروني ضد أوتوهو دويو الكونغولي في المجموعة ذاتها.

ويحتل أوتوهو دويو المركز الثالث بخمس نقاط متقدمًا بنقطتين على كوتون سبور.

وقبل أيام كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية 2022.

ووفقًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فإن قرعة ربع نهائي البطولتين ستقام، يوم الثلاثاء 5 أبريل المقبل، الساعة 11:00 ظهرًا في مقره في العاصمة المصرية القاهرة.