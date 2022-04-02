منتخب تونس يحلم بتجاوز دور المجموعات في كأس العالم

يحلم منتخب تونس بتخطي دور المجموعات في كأس العالم لكرة القدم لأول مرة حين يدشن مشاركتها السادسة في النهائيات هذا العام في قطر.

وأوقعت القرعة منتخب تونس في مواجهة فرنسا حاملة اللقب والدنمارك بجانب فريق صاعد من التصفيات قد يكون الإمارات أو أستراليا أو بيرو.

مجموعة المنتخب التونسي في كأس العالم https://t.co/Cq89tqbo4n pic.twitter.com/4WvGYB3zn8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 1, 2022

وحسم منتخب تونس التأهل بالتفوق على مالي في دور فاصل بالتصفيات الأفريقية تحت قيادة المدرب الجديد جلال القادري.

وقال القادري للصحفيين، الجمعة، بعد سحب القرعة في الدوحة: ”فرنسا بطلة العالم، ولا تحتاج إلى تقييم، والدنمارك فريق ممتاز، ويعد الأفضل من المستوى الثاني بالتصنيف“.

وأضاف: ”ندرك أن المهمة صعبة، لكن لدي ثقة في المجموعة، وأهدافنا كبيرة، ولا مجال لليأس أو التشاؤم“.

وكان القادري مساعدًا للمدرب منذر الكبير، وتولى القيادة قبل شهرين تقريبًا بعد إقالة الكبير عقب الخروج من دور الثمانية بكأس الأمم الأفريقية أمام بوركينا فاسو.

ونجح في الفوز 1/0 خارج أرضه على مالي قبل التعادل دون أهداف في تونس ليحسم التأهل لكأس العالم.

وتابع القادري: ”هذه سادس مشاركة في كأس العالم، وبدأ الفريق في اكتساب الخبرة، وشارك 30 أو 40% من اللاعبين الحاليين في البطولة السابقة (روسيا 2018)، ووأثق من تقديم أداء ممتاز، وتحقيق أهدافنا“..

وأتم: ”هناك منتخبات أفضل منا على الورق فقط ويجب أن نستعد جيدًا“.

وسبق لتونس التأهل لكأس العالم 5 مرات أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 و2018، وفي كل مرة خرجت من الدور الأول.

ولم يسبق لمنتخب تونس مواجهة فرنسا أو الدنمارك في كأس العالم، في حين لعبت تونس أمام الدنمارك في نهائيات كرة القدم الأولمبية – روما 1960، وفاز منتخب الدنمارك 3/1.

ويستهل منتخب تونس بمواجهة الدنمارك، يوم 22 نوفمبر، ثم يلاقي الفائز من ملحق آسيا وأمريكا الجنوبية، يوم 26 نوفمبر، وفي المباراة الأخيرة في دور المجموعات يواجه منتخب فرنسا، يوم 30 نوفمبر.