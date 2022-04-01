خليلوزيتش: القرعة أوقعتنا في مجموعة صعبة.. وسأحاول تكرار ما حققته مع الجزائر في 2014

وضعت قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 المنتخب المغربي في مواجهات مع منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا ضمن المجموعة السادسة، واعتبرها البوسني وحيد خليلوزيتش مجموعة صعبة.

ويشارك المنتخب المغربي في النهائيات للمرة السادسة، وكان أول منتخب أفريقي يتجاوز دور المجموعات العام 1986 في المكسيك، حيث انتهى مشواره عند ثمن النهائي على يد ألمانيا الغربية (صفر-1) التي وصلت إلى النهائي وخسرت أمام الأرجنتين 2-3.

كما كان المنتخب المغربي حاضرا في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 وقدم مستوى مميزًا لكنه خرج من الدور الأول بالهزيمة أمام إيران والبرتغال بنفس النتيجة 1-0 والتعادل أمام إسبانيا 2-2.

ويبدأ المنتخب المغربي بقيادة مدربه البوسني مشواره في النهائيات ضد كرواتيا التي وصلت إلى نهائي 2018 قبل أن تخسر أمام فرنسا، قبل أن يلاقي بلجيكا المدججة بالنجوم ثم كندا.

مجموعة المنتخب المغربي في كأس العالم https://t.co/6tOLeUYLa5 pic.twitter.com/kHvNUnaO9w — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 1, 2022

وقال خليلوزيتش تعليقا على قرعة كأس العالم 2022: ”إنها قرعة صعبة مع وصيف بطل العالم كرواتيا وثالث كأس العالم بلجيكا، وأفضل منتخب في أمريكا الشمالية، إنها منتخبات رائعة مع لاعبين استثنائيين ويجب أن تكون مستعدا بشكل جيد“.

وأضاف المدرب البوسني: ”على أي حال ليس هناك منتخبات صغيرة في كأس العالم في البرازيل 2014 مع الجزائر كدنا أن نحقق إنجازًا كبيرًا أمام ألمانيا، لذلك سأحاول أن أفعل نفس الشيء مع المغرب، كل شيء ممكن وعليك أن تؤمن بقدراتك“.

وتحدث مدرب المنتخب المغربي عن تنظيم قطر لنهائيات كأس العالم، قائلا: ”أعتقد أن القطريين سينظمون كأس عالم رائعة مع عرض رائع للجميع كلنا متحمسون وننتظر النهائيات“.

وقاد البوسني وحيد خليلوزيتش، منتخب الجزائر في كأس العالم 2014 وتمكن من تخطي الدور الأول وبلوغ دور الـ16 في أفضل إنجاز في تاريخها وخرجت أمام ألمانيا بصعوبة بعد الخسارة 1-2 إثر التمديد لشوطين إضافيين.

ويبدأ المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم قطر 2022 بمواجهة كرواتيا يوم 23 تشرين الثاني / نوفمبر، ثم يواجه بلجيكا يوم 27 من نفس الشهر، فيما يلعب أمام منتخب كندا يوم 1 كانون الأول / ديسمبر.