ديشان مدرب فرنسا: منتخب تونس يستحق الاحترام.. والدنمارك أقوى منافس في مجموعتنا

تحدث ديدييه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، عن قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي وضعت حامل اللقب في مواجهة مع منتخبات الدنمارك، وتونس، والمتأهل من الملحق مع بيرو في مواجهة الفائز من لقاء أستراليا، والإمارات.

وقال مدرب المنتخب الفرنسي عن تونس: ”ما زال هناك عدد قليل من اللاعبين يلعبون في الدوري الفرنسي، وتونس منتخب لا نواجهه كثيرًا، وإن كان وصل إلى كأس العالم فهذا يعني أن لديه لاعبين جيدين، ونتحدث بشكل أساس عن الدنمارك، كما أن تونس تستحق الاحترام، وسنأخذ اللقاء على محمل الجد، ولدينا المزيد من الوقت لجمع أكبر قدر من المعلومات والتعرف عليه أكثر“.

واعتبر ديشان، منتخب الدنمارك أقوى منافس في المجموعة، موضحًا: ”سنواجه لاعبيه في لقاءين قبل النهائيات بدوري الأمم الأوروبية، وستكون لدينا فرصة للتعرف على بعضنا البعض، لكنهم أيضًا سيستفيدون، والمواجهة الأخيرة ستكون في شهر سبتمبر قبل نهائيات كأس العالم، والدنمارك منافس قوي، وصلت إلى نصف نهائي أمم أوروبا، وتحتل المركز الـ11 في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومتقدمة على ألمانيا، وهناك احترام كالعادة، وسنأخذ كل منافسينا بمنتهى الجدية في التحليلات“.

ورشح مدرب المنتخب الفرنسي، منتخب بيرو للمرور من ملحق بين القارات، قائلًا: ”المنطق يقول فريق بيرو هو من سيتأهل بالنظر لترتيبه على العالم المركز الـ22، لكن دعونا نرى ما سيحصل فالتاريخ يقول لا يتأهل دائمًا من هو أعلى ترتيب“.

وأكد ديدييه ديشان أن هناك خطوة إلى الأمام بعد التعرف على المنافسين في القرعة، وأنه يعرف منافسه الأول في النهائيات.

كما تحدث عن تأثير توقيت اللقاءات، مشددًا: ”سنلعب لقاءاتنا أيام 22 و26 و30 تشرين الأول / نوفمبر، لكن علينا معرفة التوقيت بالضبط لأن هذا الأمر سيكون مهمًا ومؤثرًا“.

وتبدأ فرنسا حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة المتأهل من الملحق بين بيرو والفائز من مواجهة أستراليا، والإمارات، ثم تواجه الدنمارك وتختتم لقاءاتها بمواجهة تونس.