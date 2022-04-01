مجموعة المنتخب المغربي في كأس العالم

أسفرت قرعة كأس العالم 2022 التي أقيمت، مساء اليوم الجمعة، في قطر، عن وقوع المنتخب المغربي في مجموعة قوية.

وأسفرت قرعة كأس العالم، عن وقوع المنتخب المغربي ضمن المجموعة السادسة برفقة منتخبات: بلجيكا، وكندا، وكرواتيا.

بينما سيواجه المنتخب الأمريكي نظيره الإنجليزي وكذلك منتخب إيران في المجموعة الثانية بنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، بينما ستلعب إسبانيا مع ألمانيا في مواجهة بين فائزين سابقين في المجموعة الخامسة.

وتلعب فرنسا حاملة اللقب مع الدنمارك وتونس في المجموعة الرابعة.

نتائج قرعة كأس العالم قطر 2022

المجموعة الأولى: قطر، الإكوادور، السنغال، هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، (ويلز أو أسكتلندا أو أوكرانيا).

المجموعة الثالثة: الأرجنتين، المملكة العربية السعودية، المكسيك، بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا، (بيرو أو إستراليا أو الإمارات)، تونس، الدنمارك.

المجموعة الخامسة: إسبانيا، (كوستاريكا أو نيوزلندا)، ألمانيا، اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال، غانا، أوروجواي، كوريا الجنوبية.

واجتمع عالم كرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، مع انطلاق حفل سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2022 بالموسيقى والرقص.

ورحب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالضيوف، ومن بينهم مدربو منتخبات وطنية، ولاعبون فازوا بكأس العالم، ومسؤولو اللعبة من جميع أنحاء العالم احتشدوا لمعرفة أطراف مباريات دور المجموعات خلال حفل قدمه الممثل البريطاني إدريس إلبا، والمذيعة الرياضية الشهيرة ريشمين شودري.

وتقام البطولة لأول مرة في الشرق الأوسط، في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول. وألقت الفنانة المصرية ”شريهان“ كلمة مفعمة بالمشاعر على خلفية رسومات مستوحاة من الشرق الأوسط.

وتجمع مشجعون خارج مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على أمل مشاهدة بعض الأسماء اللامعة الحاضرة، والتي من بينها أبطال سابقون، مثل: الألماني لوتار ماتيوس، والإيطالي أليساندرو ديل بييرو، والبرازيلي كافو.

وغطى الحدث الكبير مئات المراسلين، وطواقم البث من جميع أنحاء العالم.

وتمهد القرعة الطريق أمام 29 منتخبًا متأهلًا لنهائيات البطولة حتى الآن، في انتظار اكتمال عقد المنتخبات الـ 32 المشاركة بانضمام الفرق الثلاثة المتبقية، في يونيو/ حزيران المقبل، حيث تتنافس 8 منتخبات للفوز بإحدى هذه البطاقات الثلاث المتبقية.