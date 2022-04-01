فيفا" يكشف قيمة الجوائز المالية في كأس العالم قطر 2022

كشفت الاتحاد الدولي لكرة القدم“ فيفا“، اليوم الجمعة، عن قيمة الجوائز المالية التي ستحصل عليها المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

وسيتم منح كل منتخب تأهل إلى كأس العالم 2022 مبلغ 1.5 مليون دولا، في حين سيكون توزيع الجوائز المالية كالتالي:

-البطل 42 مليون دولار.

-الوصيف 30 مليون دولار.

-الثالث 27 مليون دولار.

-الرابع 25 مليون دولار.

-من الخامس حتى الثامن 17 مليون دولار لكل منتخب.

-من التاسع حتى السادس عشر 13 مليون دولار لكل منتخب.

-من السابع عشر حتى الثاني والثلاثين 9 ملايين دولار لكل منتخب.

وتتجه الأنظار بعد ساعات إلى العاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف قرعة كأس العالم 2022.

ومن المقرر سحب قرعة النهائيات الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر شبكة قنوات beIN SPORTS.

وأوضحت الشبكة أنها خصصت 6 قنوات، من بينها قناة مفتوحة، من أجل إتاحة كافة تفاصيل القرعة.

وسيتم سحب القرعة خلال حفل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث سيُحدد موقع 29 منتخبا من أصل 32 ضمن مجموعات البطولة.

وستحدد القرعة المركز الذي سيوضع فيه كل منتخب من المنتخبات الـ32 المتأهلة، كما سيجري توزيع المنتخبات على ثماني مجموعات.

وبذلك، يتقرر أي منتخبات ستتواجه في دور مجموعات البطولة التي تنطلق بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

قال الفيفا إن ”إجراءات سحب القرعة، التي صادقت عليها لجنة تنظيم المنافسات، تشير إلى توزيع 28 منتخبا متأهلا، على أربعة أوعية (من 1 إلى 4) بناء على التصنيف العالمي للمنتخبات الذي صدر أمس الخميس وذلك بعد انتهاء التصفيات المؤهلة للبطولة“.

وستكون كأس العالم 2022 في قطر آخر نسخة يشارك فيه 32 منتخبا، وسيتم زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 بداية من النسخة المقبلة المقررة في العام 2026 في كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك.

يشار إلى أن المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 في قطر ستقام يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، في حين تقام المباراة النهائية يوم الأحد 18 ديسمبر 2022

وفيما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة:

هوية المنتخبات المتأهلة لم تُحسم بالكامل بعد، حيث تبقى ثلاثة مقاعد شاغرة سيتم حسمها بعد مباراة للملحق الأوروبي، ومباراتين للملحق القاري.

أوروبا: ألمانيا، إنجلترا، بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، كرواتيا، صربيا، بولندا، هولندا وسويسرا.

أمريكا الجنوبية: البرازيل، الأرجنتين، أوروجواي والإكوادور.

أفريقيا: السنغال، غانا، تونس، المغرب والكاميرون.

آسيا: قطر (البلد المستضيف) السعودية، كوريا الجنوبية، اليابان وإيران.

أمريكا الشمالية: كندا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.