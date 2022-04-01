مدرب نادي بريست: لا يمكننا الوصول إلى يوسف بلايلي ولا يرد على هاتفه

قال المدرب الأرميني ميشيل دير زاكاريان المدير الفني لنادي ستاد بريست الفرنسي إن فريقه لا يمكنه الوصول إلى اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، وإن اللاعب لا يرد على الاتصالات.

وأفاد ميشيل دير زاكاريا إنه ليست لديه أخبار عن يوسف بلايلي البالغ من العمر 30 عاما، إن اللاعب لا يستجيب للاتصالات عبر الهاتف منذ الخسارة أمام الكاميرون في الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء.

عد إلى الجزائر.. يوسف بلايلي يتعرض لهتافات عنصرية من جماهير ريمس https://t.co/85V1BsSALr pic.twitter.com/LHoY7CBN2z — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 20, 2022

وقال المدير الفني لستاد بريست في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: ”لا أعرف أين هو (بلايلي). نحاول الوصول إليه، لكن لا يمكننا ذلك. ليست لدينا إجابة. وأقل ما يمكننا فعله هو الأخبار“.

هتافات عنصرية

وفي فبراير الماضي تعرض يوسف بلايلي لهتافات عنصرية خلال مباراة ناديه ضد ريمس في الدوري الفرنسي.

وقامت جماهير إستاد ريمس بتوجيه هتافات عنصرية إلى يوسف بلايلي، وطالبته بالعودة إلى بلده الأصلي الجزائر.

وواصلت الجماهير حملة الهتافات العنصرية ضد بلايلي، وقالت إن مكانه ليس في فرنسا وعليه الرحيل فورًا.

رسميًا.. يوسف بلايلي ينتقل إلى نادي بريست الفرنسي. pic.twitter.com/w7KRzavS3r — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 31, 2022

وانضم بلايلي إلى بريست خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي بعد فسخ عقده مع نادي قطر ومنذ ذلك الحين، لعب ست مباريات وقدم تمريرة حاسمة في دوري الدرجة الأولى بحسب شبكة ”RMC“ الفرنسية.

ولعب يوسف بلايلي خمس مرات بشكل أساسي في تشكيلة ستاد بريست من أصل المباريات السبع التي لعبها منذ وصوله.

وتألق بلايلي بشكل لافت مع الجزائر خلال تتويج محاربي الصحراء بكأس العرب في قطر نهاية العام الماضي، قبل أن ينتقل إلى ستاد بريست، لكن بلايلي ودع مع الجزائر كأس الأمم الأفريقية من الدور الأول، ثم فشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وفاز منتخب الجزائر 1/0 على الكاميرون في الكاميرون، قبل أن يتقدم الأخير في الجزائر بهدف من توقيع إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، واتجهت المباراة إلى الشوطين الإضافيين.

ونجح مقاتلو الصحراء في تسجيل هدف التعادل من توقيع أحمد توبة في الدقيقة 118، غير أن كارل توكو ايكامبي سجل هدفا قاتلا لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 124 ليتأهل إلى المونديال وسط حسرة جزائرية كبيرة.

وشارك منتخب الجزائر في كأس العالم 4 مرات وكانت آخر مشاركة في مونديال 2014 في البرازيل حيث صعد إلى دور الـ16 قبل أن يخسر 1/2 أمام ألمانيا.

وتقدّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسميا، يوم الخميس، بطعن لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ ضد الحكم باكاري غاساما الذي أدار مباراة الجزائر والكاميرون، في إياب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وحسب بيان للاتحاد الجزائري لكرة القدم فإنه سيعتمد على جميع الوسائل من أجل استعادة حق الكتيبة الوطنية، وأضاف أنه طلب إعادة المواجهة في ظروف ”مريحة وقانونية“.