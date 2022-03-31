رئيس الاتحاد الجزائري يستقيل على خلفية الاخفاق في بلوغ المونديال

تقدم شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسميا باستقالته إلى أعضاء المكتب الفيدرالي الذي انعقد، اليوم الخميس، في اجتماع استثنائي بمقر الاتحاد في الجزائر العاصمة.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري إنه وفقا للقانون الأساسي للاتحاد والمرسوم التنفيذي 14-330 عين أعضاء المكتب الفيدالي نائب الرئيس محمد معوش لتسيير شؤون الاتحاد لحين انعقاد الجمعية العمومية خلال 60 يوما.

كما قرر أعضاء المكتب الفيدرالي الاجتماع مجددا يوم الاثنين 11 أبريل/نيسان المقبل لمناقشة جدول الأعمال لإعداد وتنظيم الجمعية العامة الانتخابية.

وكان الاتحاد الجزائري قد طعن اليوم رسميا في الحكم باكاري غاساما الذي أدار مباراة الإياب بين الجزائر والكاميرون في الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وبحسب بيان للاتحاد فإنه سيعتمد على جميع الوسائل من أجل استعادة حق المنتخب الوطني، وأضاف أنه طلب إعادة المباراة في ظروف ”مريحة وقانونية“.

كما طالب الاتحاد الاتحاد الدولي (الفيفا) بفتح تحقيق لتسليط الضوء على التحكيم في هذه المباراة.

وبدا أن الجزائر على بُعد خطوة من بلوغ النهائيات في قطر بعد فوزها 1-صفر في الكاميرون بذهاب الدور الفاصل وخاضت الإياب وسط جماهيرها الغفيرة في ملعب لا تخسر عليه عادة.

لكن الكاميرون تفوقت 1-صفر على نحو مفاجئ لتمتد المباراة لوقت إضافي، وأدرك أحمد توبة التعادل قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت.

وبدا أن توبة سيصبح بطلا شعبيا وصاحب هدف حسم التأهل لكأس العالم قبل أن يخطف كارل توكو إيكامبي هدف الفوز الصاعق في الدقيقة 124 لتنتزع الكاميرون بطاقة الصعود للنهائيات.

وعبر توبة عن حسرته قائلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: ”قلبي ممزق. أنا في كابوس. هذا مستحيل. يا رب ساعدنا في هذه المحنة“.

وترك توبة (24 عاما) بصمة رائعة بعد نزوله بديلا ليوسف عطال، حيث صنع هدفا لإسلام سليماني ألغي بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد، قبل أن يدرك لاعب والويك البلجيكي التعادل بضربة رأس.

واختتمت النتيجة عدة أشهر كارثية للمنتخب الجزائري الذي خرج من الدور الأول في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون في يناير كانون الثاني ليفقد اللقب الذي حققه في 2019.