تصنيف الفيفا.. منتخب المغرب الأول عربيا.. وتقدم السعودية ومصر والإمارات

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، اليوم الخميس، عن التصنيف الشهري للمنتخبات، حيث استعاد المنتخب البرازيلي المركز الأول، قبل يوم من قرعة كأس العالم 2022.

وعلى المستوى العربي شهد التصنيف تصدر منتخب المغرب، وتقدم أسود الأطلس إلى المركز الـ24 عالميا، يليه منتخبات مصر (32)، تونس (35)، الجزائر (44)، السعودية (49)، قطر (51)، الإمارات (68)، العراق (72)، عمان (75)، سوريا (88).

وفي أفريقيا جاء منتخب مصر في المركز الرابع بعد السنغال المتصدر، ثم المغرب في المركز الثاني، ثم نيجيريا في المركز الثالث.

وفي آسيا تصدر منتخب إيران المركز الأول (21)، يليه اليابان (23)، ثم كوريا الجنوبية (29)، أستراليا (42) والسعودية (49).

وعلى مستوى العالم جاء منتخب البرازيل في المركز الأول، متقدما على منتخب بلجيكا الذي تراجع إلى المركز الثاني، ثم فرنسا في المركز الثالث، ثم منتخب الأرجنتين رابعا، وإنجلترا خامسا.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ سيجري غدا الجمعة، قرعة كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة.

وضمنت منتخبات السعودية والمغرب وتونس، المشاركة في كأس العالم 2022، إلى جانب منتخب قطر، مستضيف البطولة، في حين سيلعب منتخب الإمارات الملحق الآسيوي أمام أستراليا، والفائز من هذه المواجهة سيلاقي منتخب بيرو خامس تصفيات أمريكا الجنوبية في الملحق العالمي.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022، يوم الإثنين 21 نوفمبر على استاد البيت، في حين تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر 2022 على استاد لوسيل.