رسميا.. الاتحاد الجزائري يتقدم بطعن ضد حكم مباراة الكاميرون

تقدّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسميا، اليوم الخميس، بطعن لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ ضد الحكم باكاري غاساما الذي أدار مباراة الجزائر والكاميرون، في إياب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وبحسب بيان للاتحاد الجزائري لكرة القدم فإنه سيعتمد على جميع الوسائل من أجل استعادة حق الكتيبة الوطنية، وأضاف أنه طلب إعادة المواجهة في ظروف ”مريحة وقانونية“.

•الفاف تقدم طعنا للفيفا بخصوص تحكيم مباراة الجزائر والكاميرون. pic.twitter.com/lz0VgwOx6Q — Fédération Algérienne de Football (@FAFAlgeria) March 31, 2022

كما طالب الاتحاد الجزائري بتسليط الضوء على التحكيم الذي ”قتل أحلام الجماهير الجزائرية“.

وفاز منتخب الجزائر 1/0 على الكاميرون في الكاميرون، قبل أن يتقدم الأخير في الجزائر بهدف من توقيع إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، واتجهت المباراة إلى الشوطين الإضافيين.

ونجح مقاتلو الصحراء في تسجيل هدف التعادل من توقيع أحمد توبة في الدقيقة 118، غير أن كارل توكو ايكامبي سجل هدفا قاتلا لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 124 ليتأهل إلى المونديال وسط حسرة جزائرية كبيرة.

وشارك منتخب الجزائر في كأس العالم 4 مرات وكانت آخر مشاركة في مونديال 2014 في البرازيل حيث صعد إلى دور الـ16 قبل أن يخسر 1/2 أمام ألمانيا.

في المقابل سيشارك منتخب الكاميرون في كأس العالم للمرة الثامنة، وكانت آخر مشاركة في نسخة 2014، وقد وصل إلى ربع النهائي في نسخة 1990.