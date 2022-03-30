الفيفا يتطلع لنسيان المشاكل والابتعاد عن الجدل والتركيز على كأس العالم في قطر

سيتطلع مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى نسيان المشاكل، والابتعاد عن الجدل، والتركيز على نهائيات كأس العالم في قطر، وذلك عند انعقاد الجمعية العمومية في الدوحة، يوم الخميس.

وعلى مدار العام الماضي، تعرض غياني إنفانتينو رئيس الفيفا لانتقادات القاسية، خاصة من أوروبا، بسبب مقترحه إقامة كأس العالم كل عامين بدلًا من كل 4 سنوات.

وفي فترة ما من العام الماضي، بدا أن هذه الخطط المحتملة ستتحول إلى تصويت في الجمعية العمومية، بشكل يهدد بحدوث انقسام في اللعبة، لكن الفيفا ألغى الفكرة بعد انتقادات حادة وقاسية.

وكان من مصادر الجدل المحتمل أيضًا في الجمعية العمومية أن الاتحاد الروسي لكرة القدم لا يزال يتمتع بعضويته في الفيفا، رغم قرار استبعاد ممثليه من المسابقات بعد الغزو لأوكرانيا.

ورغم وجود مطالبات باستبعاد روسيا من الاتحاد الدولي، ووصول الأمر إلى أن الرئيس التنفيذي لنادي شاختار دونيتسك الأوكراني طالب بطرد روسيا بنفس طريقة التعامل مع جنوب أفريقيا خلال فترة الفصل العنصري، لم يتسلّم الفيفا أي طلب رسمي بذلك.

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وقال مصدر إنه لا يزال من الممكن أن يتقدم مسؤول بمثل هذا الطلب خلال الجمعية العمومية، لكن مثل هذا الطلب لن يكون من الممكن مناقشته في الوقت الحالي وفقًا لقوانين الاتحاد الدولي.

وفي الوقت الذي حضر فيه مسؤولون روس، فإن مسؤولي كرة القدم الأوكرانية لم يتمكنوا من السفر إلى الدوحة، وسيمثل أوكرانيا في الجمعية العمومية مسؤول من السفارة.

ومن المتوقع أن ينصب تركيز خطاب إنفانتينو، الذي تنتظره انتخابات رئاسة الفيفا العام المقبل، على الإشادة باستعدادات قطر لاستضافة كأس العالم التي تنطلق، في نوفمبر/ تشرين الثاني.

* عملية التقدم بملف الاستضافة

رغم استمرار الجدل حول عملية التقدم بملف استضافة البطولة، في تصويت حدث في 2010، والشكوك حول حقوق العمال المهاجرين، وبعض قضايا حقوق الإنسان الأخرى، فإن إنفانتينو سيؤكد أن إقامة أول بطولة كأس للعالم في منطقة الشرق الأوسط ستمثل علامة فارقة في اللعبة.

وقال إنفانتينو لتلفزيون رويترز: ”عندما أسمع البعض يقول إن دولة عربية لا تستحق تنظيم كأس العالم لأنها لا تملك تاريخًا في كرة القدم أو أستمع إلى بعض الأمور غير المنطقية، فإنني أختلف تماما لأن العالم كله يستحق كأس العالم“.

وأضاف: ”هذه المرة في بلد عربي، وكانت هناك بعض الأمور، لكن كان بوسعنا المساعدة قليلًا في معالجتها“.

وسيستغل المنظمون القطريون إقامة الجمعية العمومية لبث الطمأنينة في نفوس الوفود بخصوص جدول الاستعدادات، وإبلاغ أي متشككين بإمكانية توقع زيارة رائعة للبلد الخليجي.

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وقال ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لرويترز: ”أعتقد أن الكثير من المشجعين، خاصة المقيمين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، سيكون بوسعهم الشعور بالحماس بسبب مغادرة بلدانهم الباردة والحضور إلى هنا، والاستمتاع بالطقس، والذهاب إلى الشواطئ، والاستمتاع بالطعام هنا، والاستمتاع بمناطق ثقافية مميزة، والحياة الليلية“.

وأضاف: ”ستكون بطولة كأس عالم استثنائية، ونحن نتطلع إلى الترحيب بالمشجعين هنا“.