أحمد توبة صاحب هدف الجزائر في الكاميرون: قلبي ممزق وأعيش كابوسًا

قال أحمد توبة الظهير الأيسر للجزائر إنه يعيش كابوسًا بعد إخفاق منتخب بلاه في التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2022 عقب استقباله هدفًا في اللحظات الأخيرة أمام الكاميرون في مواجهة فاصلة بملعب مصطفى تشاكر في البليدة، أمس الثلاثاء.

وبدا أن الجزائر على بعد خطوة من بلوغ النهائيات في قطر بعد فوزها 1-صفر في الكاميرون بذهاب الدور الفاصل، وخاضت الإياب وسط جماهيرها الغفيرة في ملعب لا تخسر عليه عادة.

لكن الكاميرون تفوقت 1-صفر على نحو مفاجئ لتمتد المباراة لوقت إضافي، وأدرك توبة التعادل قبل 3 دقائق من نهاية الوقت.

وبدا أن ”توبة“ سيصبح بطلًا شعبيًا، وصاحب هدف حسم التأهل لكأس العالم قبل أن يخطف كارل توكو إيكامبي هدف الفوز الصاعق في الدقيقة 124 لتنتزع الكاميرون بطاقة الصعود للنهائيات.

وعبر ”توبة“ عن حسرته، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، قائلًا: ”قلبي ممزق، أنا في كابوس“.

وأضاف: ”هذا مستحيل. يارب ساعدنا في هذه المحنة“.

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وترك توبة (24 عامًا) بصمة رائعة بعد نزوله بديلًا ليوسف عطال، حيث صنع هدفًا لإسلام سليماني أُلغي بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد، قبل أن يدرك لاعب والويك البلجيكي التعادل بضربة رأس.

واختتمت النتيجة عدة أشهر كارثية للمنتخب الجزائري الذي خرج من الدور الأول في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون، في يناير/ كانون الثاني، ليفقد اللقب الذي حققه فريق المدرب جمال بلماضي في 2019.