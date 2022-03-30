النصر يحرك شكوى جديدة ضد عبدالرزاق حمدالله ومسؤولين اتحاديين

حرك نادي النصر السعودي، شكوى جديدة، ضد مهاجمه السابق ومهاجم نادي الاتحاد السعودي الحالي، عبدالرزاق حمدالله.

وبحسب ”الرياضية“ فإن نادي النصر رفع شكوى جديدة ضد حمدالله ومسؤولين اثنين بنادي الاتحاد، دون ذكر اسميهما.

كان نادي النصر قد حرك شكوى ضد حمدالله بعدما فسخ عقد اللاعب وطالبه بشرط جزائي، حيث انتقل المهاجم المغربي بعدها إلى نادي الاتحاد وتألق بشدة.

وتردد أن نادي النصر حرك شكوى جديدة بعد امتلاكه أدلة أخرى تجاه حمدالله ومسؤولين بنادي الاتحاد تقوي موقف النادي العاصمي في شكواه ضد اللاعب.

رفض شكوى حمدالله

كانت لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قد رفضت في فبراير الماضي شكوى حمدالله، ضد نادي النصر والمدير التنفيذي لنادي النصر أحمد الغامدي.

وأشارت اللجنة إلى أن القرار قابل للاستئناف وفقا للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.