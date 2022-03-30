ياسين بونو يغيب عن مباراة برشلونة وإشبيلية بسبب إصابة قوية مع المنتخب المغربي

تأثر إشبيلية الإسباني بفترة التوقف الدولية بشدة بعد إصابة الحارس المغربي ياسين بونو خلال مباراة التأهل لكأس العالم 2022 في قطر أمام الكونغو الديمقراطية في رأسه ما استدعى دخوله المستشفى.

وسجل منتخب المغرب هدفين في كل شوط ليفوز 4-1 على ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وبذلك فاز المغرب 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ليصعد أسود الأطلس للمونديال للمرة السادسة في تاريخهم والثانية تواليا بعد أعوام 1970 و1986 و1994 و1998 و2018.

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واضطر منتخب المغرب إلى إجراء تغييرين اضطراريين بسبب إصابة المدافع جواد الياميق والحارس بونو ليتوقف اللقاء قرابة عشر دقائق، حيث أصيب حارس إشبيلية في رأسه ودخل بدلا منه منير محمدي الكجوي.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية إنه إضافة إلى إصابة لاعب الوسط الدنماركي توماس ديلاني، جاءت إصابة بونو لتزيد متاعب إشبيلية قبل مواجهة برشلونة المهمة يوم الأحد المقبل.

وأضاف أن بونو أصيب في حاجبه الأيسر بعد اصطدام قوي، ما استدعى تقطيب حاجبه، واستمر في الملعب بضمادة على رأسه إلى حين استبداله بين الشوطين عندما شعر بدوار وطلب التغيير.

وقد قرر الجهاز الفني والطبي للمنتخب المغربي دخول بونو المستشفى في إجراء احترازي، ولا يزال هناك حتى الآن، حيث نشر صورة عبر حسابه على إنستغرام بصحبة والديه في المستشفى.

وخلال وجوده في المستشفى تأكد أنه لا يعاني من أي كسر أو إصابة في العظم، ومع ذلك من المؤكد غيابه عن مواجهة برشلونة في كامب نو يوم الأحد المقبل.

ويتنافس الفريقان على المركز الثاني في الليغا الذي يحتله إشبيلية حاليا برصيد 57 نقطة من 29 مباراة، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة الذي خاض 28 مباراة.

وسيعتمد إشبيلية على الحارس البديل الصربي ماركو دميتروفيتش الذي حرس عرين النادي الإسباني من قبل عندما كان بونو مع المنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في الكاميرون، وكذلك في بعض مباريات كأس ملك إسبانيا.

وسيكون المنتخب المغربي حاضرا في قرعة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر يوم الجمعة المقبل، حيث يشارك ضمن التصنيف الثالث إلى جوار منتخبات السنغال وصربيا واليابان وإيران وبولندا وكوريا الجنوبية وكندا.