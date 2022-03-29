شاهد بكاء جمال بلماضي بعد خسارة الجزائر الدرامية أمام الكاميرون بتصفيات المونديال (فيديو)

أجهش جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري بالبكاء بعد تعرضه لصدمة قوية، بعد الخسارة الدرامية التي لحقت بفريقه أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022.

وأحرز كارل توكو إيكامبي هدف الفوز في الدقيقة 124 لتتأهل الكاميرون على نحو مذهل إلى كأس العالم لكرة القدم في قطر بتغلبها 2-1 على الجزائر باستاد مصطفى تشاكر في البليدة في إياب الجولة الحاسمة بالتصفيات الأفريقية اليوم الثلاثاء.

والتقطت كاميرا المباراة بلماضي وهو يبكي بعد الخسارة التي نزلت عليه كالصاعقة، وسط مواساة من حوله.

جمال بلماضي بعد صدمة الخروج 😔💔 pic.twitter.com/7mYO4vXY5p — الكرة الأوروبية | تصفيات كأس العالم 2022 (@MnbrEUFootball) March 29, 2022

وبدت الجزائر في طريقها للتأهل إلى نهائيات 2022 عندما هز أحمد توبة الشباك قبل ثلاث دقائق على نهاية الوقت الإضافي، لكن مع تقدم المنتخب الكاميروني للهجوم بكل خطوطه في آخر لعبة بالمباراة، سقطت الكرة أمام توكو إيكامبي ليسجل هدف الفوز غير المتوقع.

وانتصرت الكاميرون بقاعدة الهدف خارج الأرض لتتأهل إلى كأس العالم للمرة الثامنة بعد فوز الجزائر 1-صفر في لقاء الذهاب يوم الجمعة، وهي نتيجة جعلتها المرشحة الأوفر حظا للصعود.

واختتمت النتيجة عدة أشهر كارثية للمنتخب الجزائري الذي خرج من الدور الأول في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون في يناير كانون الثاني ليفقد اللقب الذي حققه في 2019.

وأكمل المنتخب الكاميروني لكرة القدم عقد المقاعد الأفريقية في بطولة كأس العالم 2022 بقطر اثر فوزه الثمين والدرامي 2 – 1 على مضيفه الجزائري مساء الثلاثاء في إياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وكان المنتخب الجزائري فاز على نظيره الكاميروني 1 – صفر ذهابا يوم الجمعة الماضي فيما فاز المنتخب الكاميروني 2 – 1 على مضيفه الجزائري إيابا مساء الثلاثاء ليتأهل المنتخب الكاميروني (الأسود غير المروضة) بالهدف الاعتباري اثر تعادل الفريقين 2 – 2 في مجموع المباراتين.