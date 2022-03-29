المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم: 27 منتخبا في مونديال 2022

حجزت 7 منتخبات جديدة مكانا لها في النهائيات خلال لقاءات يومه الثلاثاء في تصفيات كأس العالم قطر 2022 من بينها 5 منتخبات إفريقية بعد نهاية لقاءات إياب الدور الفاصل الأخير ومنتخبين من ملحق تصفيات القارة الأفريقية.

ويشارك المنتخب الغاني في نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة وكان أفضل إنجاز لمنتخب غانا بلوغه ربع نهائي نسخة 2010 في جنوب إفريقيا ودور الـ16 في نسخة ألمانيا 2006.

وتشارك السنغال للمرة الثالثة في نهائيات كأس العالم وأفضل إنجاز بلوغ ربع النهائي في أول مشاركة له في نهائيات كأس العالم خلال نسخة كوريا الجنوبية واليابان 2002.

وتشارك البرتغال للمرة الثامنة في مسيرتها وللمرة السادسة على التوالي ويبقى أفضل إنجاز في تاريخها المرة الثالث في نسخة 1966 في إنجلترا والرابع في نسخة 2006 في ألمانيا.

وتأهلت بولندا للمرة التاسعة في تاريخها وأفضل إنجاز في نهائيات كأس العالم المركز الثالث مرتين في نسخة 1974 بألمانيا ونسخة 1982 بإسبانيا.

وأفضل إنجاز للمنتخب المغربي هو بلوغه دور 16 في كأس العالم بالمكسيك 1986 وهو أفضل منتخب عربي وإفريقي يجتاز دوري المجموعات في نهائيات كأس العالم ويشارك للمرة السادسة في تاريخه.

وتأهل المنتخب التونسي للمرة السادسة في تاريخه ولم يسبق له تجاوز الدور الأول في كل مشاركاته السابقة.

وتعتبر الكاميرون أكثر المنتخبات الإفريقية ظهورا في نهائيات كأس العالم حيث تشارك للمرة الثامنة وأفضل إنجاز في تاريخها ربع نهائي نسخة 1990 في إيطاليا.

الكاميرون إلى كأس العالم رسميًا، الجزائر تودع بسيناريو كارثي💔 بالخسارة 2-1 على ملعبها بعد الفوز ذهابا 1-0.#الجزائر_الكاميرون pic.twitter.com/QpOStUiwpS — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 29, 2022

المنتخبات التي بلغت نهائيات كأس العالم قطر 2022

قطر: البلد المضيف (تشارك للمرة الأولى)

ألمانيا: المجموعة العاشرة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 20)

الدانمارك: المجموعة السادسة تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 6)

فرنسا: المجموعة الرابعة تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 16)

بلجيكا: المجموعة الخامسة تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 14)

البرازيل: متصدرة تصفيات أمريكا الجنوبية (تشارك للمرة 22، شاركت في كل نسخ كأس العالم منذ 1930)

كرواتيا: متصدرة المجموعة الثامنة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 6)

صربيا: متصدرة المجموعة الأولى في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 3)

إسبانيا: متصدر المجموعة الثانية في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 16)

سويسرا: متصدر المجموعة الثالثة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 12)

إنجلترا: متصدر المجموعة التاسعة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 16)

هولندا: متصدرة المجموعة السابعة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 11)

الأرجنتين: ثاني تصفيات أمريكا الجنوبية (تشارك للمرة 18)

إيران: متصدرة المجموعة الأولى في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم (تشارك للمرة السادسة)

كوريا الجنوبية: صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثانية في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم (تشارك للمرة 11)

اليابان: متصدرة المجموعة الثانية في تصفيات أسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم (تشارك للمرة السابعة)

السعودية: المركز الثاني في المجموعة الثانية في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم (تشارك للمرة السادسة)

الإكوادور: ثالث تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم (تشارك للمرة الرابعة)

الأوروغواي: رابع تصفيات كأس العالم الخاصة بأمريكا الجنوبية (تشارك للمرة رقم 14)

كندا: متصدرة تصفيات أمريكا الشمالية والبحر الكارايبي (تشارك للمرة الثانية)

غانا: تصفيات القارة الإفريقية (تشارك للمرة الرابعة)

السنغال: تصفيات القارة الإفريقية (تشارك للمرة الثالثة)

البرتغال: ملحق تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة الثامنة)

بولندا: ملحق تصفيات قارة أوروبا (تشارك للمرة التاسعة)

المغرب: تصفيات القارة الإفريقية (تشارك للمرة السادسة)

تونس: تصفيات القارة الإفريقية (تشارك للمرة السادسة)

الكاميرون: تصفيات القارة الإفريقية (تشارك للمرة الثامنة)