الكاميرون تصعق الجزائر في الوقت القاتل وتُكمل عقد الفرق الأفريقية في كأس العالم

أكمل المنتخب الكاميروني لكرة القدم عقد المقاعد الأفريقية في بطولة كأس العالم 2022 بقطر اثر فوزه الثمين والدرامي 2 – 1 على مضيفه الجزائري مساء الثلاثاء في إياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وحسم المنتخب الكاميروني الوقت الأصلي في مباراة الإياب لصالحه بهدف نظيف سجله إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقة 22.

وانتهت المباراة والوقت الأصلي بتقدم الكاميرون بهدف نظيف، لتعادل الفريقان ويتم اللجواء إلى الأشواط الإضافية.

بلغت الإثارة ذروتها حينما تمكن أحمد توبة من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 118 وسطف فرحة عارمة حيث تشير ساعة اللقاء إلى تبقي دقيقتين فقط ويتم إعلان وصول الجزائر للمونديال.

وقتل كارل اوكو إيكامبي فرحة الجزائريين وأحرز هدف الفوز والتأهل للكاميرون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

الكاميرون إلى كأس العالم رسميًا، الجزائر تودع بسيناريو كارثي💔 بالخسارة 2-1 على ملعبها بعد الفوز ذهابا 1-0.#الجزائر_الكاميرون pic.twitter.com/QpOStUiwpS — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 29, 2022

وكان المنتخب الجزائري فاز على نظيره الكاميروني 1 – صفر ذهابا يوم الجمعة الماضي فيما فاز المنتخب الكاميروني 2 – 1 على مضيفه الجزائري إيابا مساء الثلاثاء ليتأهل المنتخب الكاميروني (الأسود غير المروضة) بالهدف الاعتباري اثر تعادل الفريقين 2 – 2 في مجموع المباراتين.

واختتمت النتيجة عدة أشهر كارثية للمنتخب الجزائري الذي خرج من الدور الأول في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون في يناير كانون الثاني ليفقد اللقب الذي حققه في 2019.