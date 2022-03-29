المغرب تسحق الكونغو برباعية وتلحق بركب المتأهلين إلى كأس العالم

تأهل المنتخب المغربي إلى مونديال قطر 2022 عبر فوزه الساحق على ضيفه منتخب جمهورية الكونغو 4 – 1 يوم الثلاثاء في إياب الملحق الأفريقي النهائي المؤهل لكأس العالم.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله ليتفوق المنتخب المغربي 5 – 2 في مجموع اللقاءين.

ضغط منتخب المغرب المساند بقرابة 50 ألف مشجع باستاد محمد الخامس وسط الدار البيضاء ليضعه المهاجم عز الدين أوناحي في المقدمة بعد مرور 20 دقيقة بتسديدة متقنة من خارج المنطقة.

واضطر منتخب المغرب لإجراء تغييرين اضطراريين بسبب إصابة المدافع جواد الياميق والحارس ياسين بونو ليتوقف اللقاء قرابة عشر دقائق.

وأضاف طارق تيسودالي الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة بين ساقي الحارس.

وعاد أوناحي ليسجل الهدف الثالث وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 54 بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة بينية من تيسودالي.

وأكمل أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الرباعية في الدقيقة 70 من متابعة لكرة مرتدة من الحارس بعد تسديدة قوية من أوناحي من خارج منطقة الجزاء.

وقلص منتخب الكونغو الديمقراطية الفارق في الدقيقة 77 بتسديدة قوية للبديل بن مالانجو من أول لمسة.

وكاد أوناحي نجم المباراة أن يكمل الثلاثية في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن تسديدته القوية أبعدها الحارس بصعوبة لركنية.

وتأهل أسود الأطلس إلى كأس العالم للمرة السادسة، بعد أن حققوا الإنجاز ذاته خمس مرات من قبل في أعوام 1970 و1986 و1994 و1998 و2018.