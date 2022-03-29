رياضة

تونس تتعادل سلبيًا مع مالي وتتأهل إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها
تاريخ النشر: 29 مارس 2022 21:33 GMT
تاريخ التحديث: 29 مارس 2022 22:35 GMT

تونس تتعادل سلبيًا مع مالي وتتأهل إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها

منتخب تونس يكتفي بالتعادل بعد الفوز بهدف في مباراة الذهاب.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

لحق المنتخب التونسي لكرة القدم بقافلة المتأهلين إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر اثر تعادله السلبي مع نظيره المالي، يوم الثلاثاء، في إياب الدور النهائي للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وكان المنتخب التونسي فاز 1 – صفر على نظيره المالي في عقر داره ذهابًا، يوم الجمعة الماضي، ليتأهل نسور قرطاج إلى المونديال بالفوز 1 – صفر في مجموع المباراتين.

واستفاد منتخب تونس من فوزه 1-صفر على أرض منافسه بفضل هدف سجله موسى سيساكو بالخطأ في مرمى منتخب بلاده قبل 4 أيام.

وصعد منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، بعد أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 و2018.

وكان منتخب مالي يأمل أن يعوض خسارته على أرضه في المواجهة الأولى، ويقلب النتيجة رأسًا على عقب، حيث بدأ المباراة بقوة، وسيطر على اللعب، لكن منتخب تونس المدعوم بجماهيره دافع ببسالة ليحسم بطاقة التأهل.

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