الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الجزائر ضد الكاميرون في تصفيات كأس العالم

يخوض منتخب الجزائر اختباراً صعباً أمام ضيفه الكاميرون، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ”مصطفى تشاكر“، ضمن منافسات جولة الإياب من الدور الفاصل بالتصفيات الأفريقية والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وحقق المنتخب الجزائري فوزاً مهماً خارج دياره على حساب الكاميرون بنتيجة 1-0، وهو ما يرفع أسهم ”محاربي الصحراء“ في التأهل إلى المونديال.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الجزائر ضد الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”مصطفى تشاكر“ بالجزائر في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الجزائر.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC5 بصوت المعلق سمير المعيرفي، وقناة الجزائرية السادسة بصوت المعلق علي جعفر.

Passion 🤩

Enthusiasm 💯 📹 Here’s how Algeria’s players celebrated @SlimaniIslam’s winner against Cameroon in the first leg of the final round of the #WCQ 🥳#WorldCup | @LesVerts pic.twitter.com/XmAQrMObvd — CAF (@CAF_Online) March 26, 2022

تاريخ المواجهات

كسر منتخب الجزائر التفوق الكاميروني في تاريخ المواجهات بعدما تقابلا في 8 مواجهات رسمية، ولم يفز محاربو الصحراء سوى مرة واحدة.

وتقابل المنتخبان لأول مرة في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 1984، وتعادلا دون أهداف وفاز منتخب الكاميرون بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

وفاز منتخب الكاميرون بنتيجة 3-2 في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 1986، ثم فاز المنتخب الكاميروني بنتيجة 2-1 في دور المجموعات لأمم أفريقيا 1998.

وتغلب منتخب الكاميرون بنفس النتيجة في دور الثمانية بنسخة 2000 لأمم أفريقيا ثم تعادلا بنتيجة 1-1 في دور المجموعات بنسخة 2004 ثم تقابلا في تصفيات كأس العالم 2018 وتعادلا بنتيجة 1-1 وفاز منتخب الكاميرون بنتيجة 2-0.

وتغلب منتخب الجزائر بنتيجة 1-0 في لقاء الذهاب يوم الجمعة الماضي بالكاميرون.

ويحتاج منتخب الجزائر للفوز بأي نتيجة أو التعادل ولكن أي خسارة عدا نتيجة 1-0 تنهي أحلام محاربي الصحراء ويمتد وقت المباراة حال خسارة الجزائر بنتيجة 1-0.

ويملك منتخب الكاميرون الرقم القياسي للمشاركات بالمونديال عن منتخبات أفريقيا برصيد 7 مرات للظهور في كأس العالم أعوام 1982 و1990 و1994 و1998 و2002 و2010 و2014.

وشارك منتخب الجزائر في كأس العالم 4 مرات أعوام 1982 و1986 و2010 و2014.

أسلحة الجزائر

يبحث منتخب الجزائر عن تعزيز تفوقه على الكاميرون وحسم التأهل للمونديال للمرة الخامسة في تاريخه.

وقال جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن المهمة لن تكون سهلة برغم الفوز في الكاميرون، مؤكداً أنه يعلم جيداً قيمة المنتخب الكاميروني وتركيزه في المباراة لتحقيق هدف التأهل للمونديال أيضاً.

وأشار إلى أن المنتخب الجزائري يملك نقطة إيجابية وهي عودة الجماهير لملعب مصطفى تشاكر وهو حافز كبير ولا يمثل أي ضغط على لاعبيه.

ويعتمد منتخب الجزائر على تشكيلته التي تضم حارس المرمى رايس مبولحي وأمامه رباعي خط الدفاع جمال بلعمري وعيسى ماندي وحسين بن عيادة ورامي بنسبعيني.

ويقود خط الوسط رامز زروقي وسفيان بن دبكة وأمامهما سفيان فيغولي مع ثلاثي الهجوم رياض محرز ويوسف بلايلي أو سعيد بن رحمة والمهاجم إسلام سليماني.

أوراق الكاميرون

يتطلع منتخب الكاميرون لتحقيق الفوز في الجزائر وتصحيح أوضاعه للتأهل للمونديال.

وقال ريجوبير سونغ، المدير الفني لمنتخب الكاميرون، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه لا يوجد مجال سوى تحقيق الفوز للتأهل للمونديال معترفاً بصعوبة المهمة أمام منتخب الجزائر في عقر داره ووسط جماهيره.

وأكد أن منتخب الكاميرون سيقاتل لإسعاد جماهيره وسيلعب بكل قوة لمحو الصورة التي ظهرت في لقاء الذهاب.

ويعتمد منتخب الكاميرون في تشكيلته على الحارس أندريه أونانا وأمامه رباعي خط الدفاع جيان كاستيليتو وميكايل نجادو وكولينز فاي ونوهو.

ويقود خط الوسط جيان أونانا وبجواره صامويل جوييه وعلى الأطراف كارل إيكامبي ومارتن هونغلا مع تشوبو موتينغ في خط الهجوم وأمامه فينسنت أبوبكر.

وقال نبيل نجيز، مدرب منتخب الجزائر الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المواجهة بلا شك ستكون موقعة حبس أنفاس ولكن الأفضلية تبقى للجزائر بعد الفوز في الكاميرون.

وأشار إلى أن المنتخب الجزائري بحاجة للتركيز ونسيان مباراة الذهاب والتفكير فقط في حسم الفوز والاستفادة من دعم جماهيره في لقاء الإياب وغلق مفاتيح لعب الكاميرون.