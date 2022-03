الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الجزائر ضد الكاميرون في تصفيات كأس العالم

يخوض منتخب الجزائر اختباراً صعباً أمام ضيفه الكاميرون، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ”مصطفى تشاكر“، ضمن منافسات جولة الإياب من الدور الفاصل بالتصفيات الأفريقية والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وحقق المنتخب الجزائري فوزاً مهماً خارج دياره على حساب الكاميرون بنتيجة 1-0، وهو ما يرفع أسهم ”محاربي الصحراء“ في التأهل إلى المونديال.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الجزائر ضد الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”مصطفى تشاكر“ بالجزائر في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الجزائر.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC5 بصوت المعلق سمير المعيرفي، وقناة الجزائرية السادسة بصوت المعلق علي جعفر.

Passion 🤩

Enthusiasm 💯

📹 Here’s how Algeria’s players celebrated @SlimaniIslam’s winner against Cameroon in the first leg of the final round of the #WCQ 🥳#WorldCup | @LesVerts pic.twitter.com/XmAQrMObvd

— CAF (@CAF_Online) March 26, 2022