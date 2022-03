الموعد والقنوات والتشكيل المتوقع لمباراة تونس ضد مالي في تصفيات كأس العالم

تترقب جماهير الكرة التونسية المواجهة التي تجمع بين منتخبي تونس ومالي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ”حمادي العقربي“ في تونس بجولة الإياب بالتصفيات الأخيرة والفاصلة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

وحسم منتخب تونس الفوز على حساب مالي في عقر داره بنتيجة 1-0 بجولة الذهاب، يوم الجمعة الماضي، ولكن يبقى لقاء الليلة تحت شعار حسم التأهل للمونديال.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة تونس ومالي في تصفيات كأس العالم 2022.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف، مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت تونس على ملعب حمادي العقربي.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC6 بصوت المعلق عبد الله الحربي والتونسية الوطنية بصوت المعلق رفقي بوستة وعبد الرحمن العش.

ماذا يقول التاريخ؟

يتطلع منتخب تونس للظهور للمرة السادسة في تاريخه بالمونديال بعد 5 مشاركات سابقة في نسخ 1978 و1998 و2002 و2006 و2018، بينما يحلم منتخب مالي بالظهور لأول مرة في تاريخه بالمونديال.

وبدأت لقاءات المنتخبين في تصفيات أولمبياد 1972 وفاز منتخب مالي بنتيجة 2-0 وتغلب منتخب تونس بملعبه بنتيجة 4-0 ثم تعادلا دون أهداف في دورة الألعاب الأفريقية 1991، وفاز منتخب مالي بنتيجة 2-0 في أمم أفريقيا 1994.

وتعادل المنتخبان في أمم أفريقيا 2019 بنتيجة 1-1 ثم فاز منتخب مالي بنتيجة 1-0 في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة ثم فاز منتخب تونس بجولة الذهاب.

