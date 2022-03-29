الموعد والقنوات والتشكيل المتوقع لمباراة تونس ضد مالي في تصفيات كأس العالم

تترقب جماهير الكرة التونسية المواجهة التي تجمع بين منتخبي تونس ومالي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ”حمادي العقربي“ في تونس بجولة الإياب بالتصفيات الأخيرة والفاصلة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

وحسم منتخب تونس الفوز على حساب مالي في عقر داره بنتيجة 1-0 بجولة الذهاب، يوم الجمعة الماضي، ولكن يبقى لقاء الليلة تحت شعار حسم التأهل للمونديال.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة تونس ومالي في تصفيات كأس العالم 2022.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف، مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت تونس على ملعب حمادي العقربي.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC6 بصوت المعلق عبد الله الحربي والتونسية الوطنية بصوت المعلق رفقي بوستة وعبد الرحمن العش.

ماذا يقول التاريخ؟

يتطلع منتخب تونس للظهور للمرة السادسة في تاريخه بالمونديال بعد 5 مشاركات سابقة في نسخ 1978 و1998 و2002 و2006 و2018، بينما يحلم منتخب مالي بالظهور لأول مرة في تاريخه بالمونديال.

وبدأت لقاءات المنتخبين في تصفيات أولمبياد 1972 وفاز منتخب مالي بنتيجة 2-0 وتغلب منتخب تونس بملعبه بنتيجة 4-0 ثم تعادلا دون أهداف في دورة الألعاب الأفريقية 1991، وفاز منتخب مالي بنتيجة 2-0 في أمم أفريقيا 1994.

وتعادل المنتخبان في أمم أفريقيا 2019 بنتيجة 1-1 ثم فاز منتخب مالي بنتيجة 1-0 في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة ثم فاز منتخب تونس بجولة الذهاب.

🇹🇳 Tunisia 🆚 Mali 🇲🇱

🏟️ Stade Hamadi Aguerbi

🏆 The second leg of the #WCQ final round

🗓️ The 29th of March

🕔 19:30 GMT Who will have the final say this time? 👀#WCQ | #WorldCup | @femafoot | @FTF_OFFICIELLE pic.twitter.com/uoPl3TwY3Z — CAF (@CAF_Online) March 27, 2022

كيف يلعب منتخب تونس؟

يتسلح منتخب تونس في مواجهة الليلة بحماس جماهيره وفوزه في لقاء الذهاب أمام مالي في عقر داره بجانب قدرات لاعبيه ومدربه جلال القادري الذي تولى المهمة في توقيت صعب وخلفا للمدير الفني منذر الكبير الذي عمل القادري مساعدا له في أمم أفريقيا.

وقال القادري في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن ضيق الوقت بين لقائي الذهاب والإياب في ظل رحلات الطيران الشاقة أثرت على استعدادات المنتخب التونسي التي تمثلت في تدريبات استشفائية وجلسات معنوية.

وأشار إلى أن جميع اللاعبين يعلمون تماما حجم الضغوط والمسؤوليات ولديهم حالة من التركيز لتحقيق حلم التأهل للمونديال.

ويعتمد منتخب تونس على تشكيلته التي تضم حارس المرمى بشير بن سعيد وأمامه رباعي خط الدفاع نادر الغندري ومنتصر الطالبي ومحمد دراجر وعلي معلول.

ويقود خط الوسط غيلان الشعلالي وبجواره محمد علي بن رمضان وعيسى العيدوني مع ثلاثي الهجوم يوسف المساكني ونعيم السليتي وسيف الدين الجزيري.

كيف يفكر منتخب مالي؟

رفع محمد ماغسوبا، المدير الفني لمنتخب مالي، راية التحدي في مواجهة تونس، مؤكدا أنه سيلعب من أجل التأهل وواثق في تحقيق هدفه بالصعود للمونديال.

وأشار مدرب مالي في المؤتمر الصحفي إلى أن منتخب بلاده يملك حظوظه كاملة في التأهل والفرصة ما زالت في الملعب، مؤكدا أن منتخب مالي سيقاتل لتحقيق حلم التأهل.

ويعتمد منتخب مالي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى إبراهيما مونكورو وأمامه رباعي الدفاع مامادو فوفانا وكيكي كوياتيه وشيخ تراوري وماساديو هايدارا.

ويقود خط الوسط يفيس بيسوما وبجواره أمادو هايدارا وعبدولاي ديكوريه، وفي الهجوم موسى دومبيا وعبدولاي ديابي وإبراهيما كونيه.

وقال نبيل معلول، مدرب منتخب تونس الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن منتخب تونس يستطيع التأهل والجميع سيقاتل لتحقيق حلم التأهل للمونديال فهو أمر لا شك فيه على الإطلاق.

وطالب معلول لاعبي منتخب تونس بالتركيز الشديد في التعامل مع الهجمات المالية ومحاولة حصد هدف مبكر يسهل مهمة الفريق في لقاء الإياب.

وأشار إلى أن خط وسط مالي قوي ولديه لاعبون أصحاب قدرات بدنية عالية، مؤكدا أن منتخب تونس قادر على التعامل بخبراته مع هذه المواجهة.