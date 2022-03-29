الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم

يستضيف منتخب المغرب منافسه منتخب الكونغو الديمقراطية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب (محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء المغربية في جولة الإياب للدور الفاصل بالتصفيات الأفريقية والمؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتعادل منتخب المغرب خارج دياره مع الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1 يوم الجمعة الماضي.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية، فإلى هذه السطور:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (محمد الخامس) في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المغرب.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC4 بصوت المعلق مشاري القرني وقناة المغربية الرياضية بصوت المعلق هشام فرج والمغربية 1 بصوت المعلق عبد الحق الشراط وأيضاً قناة المغربية 5 بصوت المعلق نفسه، والمغربية 8 بصوت المعلق محمد فضلاوي.

ماذا يقول التاريخ؟

يبحث منتخب المغرب عن حسم تأهله إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه بعدما شارك في نسخ 1970 و1986 و1994 و1998 و2018.

ويحلم منتخب الكونغو الديمقراطية للتأهل للمرة الثانية في تاريخه بعد مشاركة وحيدة في نسخة 1974.

وبدأت مواجهات الفريقين في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 1970 وتعادلا بنتيجة 1-1 ثم تفوق منتخب الكونغو في تصفيات مونديال 1974 بالفوز بنتيجة 3-0 ثم الفوز اعتبارياً بنتيجة 2-0 لعدم حضور المنتخب المغربي في الإياب.

وفاز منتخب المغرب بنتيجة 1-0 بدور المجموعات بنسخة كأس الأمم الأفريقية 1976 وفاز المنتخب المغربي بنتيجة 1-0 وتعادلا دون أهداف في تصفيات مونديال 1986.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 في أمم أفريقيا 1988 كما تعادلا دون أهداف وبنتيجة 1-1 في تصفيات مونديال 1990 ثم تعادلا بنتيجة 1-1 في أمم أفريقيا 1992 وفاز منتخب الكونغو بنتيجة 1-0 في أمم أفريقيا 2017 وتعادلا في لقاء الذهاب للتصفيات الحالية بنتيجة 1-1.

أسلحة خليلوزيتش

يخوض منتخب المغرب مواجهة حاسمة ومرتقبة بقيادة مدربه البوسني وحيد خليلوزيتش من أجل التأهل رسمياً للمونديال.

وقال خليلوزيتش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن لاعبيه يدركون تماماً حجم المسؤولية، ويعلمون أهمية مباراة الإياب لحسم التأهل، مؤكداً أن المنتخب الكونغولي ليس منافساً سهلاً والمباراة ستكون صعبة.

وأوضح أنه حاول تجهيز اللاعبين نفسياً قبل المباراة وعقد جلسات منفردة مع لاعبي منتخب المغرب لتحفيزهم للفوز والتأهل للمونديال.

ومن المرجح أن يعتمد خليلوزيتش على تشكيلة تضم حارس المرمى ياسين بونو وأمامه رباعي خط الدفاع نايف أكرد ورومان سايس وأشرف حكيمي وآدم ماسينا.

ويقود خط الوسط سفيان أمرابط وسليم أملاح وعمران لوزا مع ثلاثي الهجوم سفيان بوفال وأيوب الكعبي وطارق تسيودالي.

خطة كوبر

يأمل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية تكرار إنجاز التأهل للمونديال بعدما قاد منتخب مصر للتأهل إلى نسخة 2018.

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن الحظوظ متكافئة بين المنتخبين موضحاً أن الحضور الجماهيري لا يمنح منتخب المغرب الأفضلية.

وأشار إلى أنه سيحاول الاستفادة بقدر الإمكان من قدرات لاعبيه وحسم التأهل على حساب المغرب.

ويلعب كوبر بطريقة 4-4-2 بوجود حارس المرمى جويل كياسومبا وأمامه رباعي خط الدفاع تشانسيل مبيمبا وكريستيان لوينداما وديوميريسي أمالي وفيتال إن سيمبا.

ويقود خط الوسط صامويل باستين وبجواره إدو كايمبي وعلى الأطراف يانيك بولاسي ويواني ويسا مع ثنائي الهجوم سيدريك باكامبو وديوميرسي مبوكاني أو بن مالانجو.

وقال جمال السلامي مدرب الرجاء المغربي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المنتخب المغربي لديه حالة من التركيز لتحقيق التأهل، وعليه أن يستفيد من الدعم الجماهيري واقتناص التأهل إلى كأس العالم.

وأوضح أن الضغط المكثف وتسجيل هدف مبكر سيكون سلاح أسود الأطلس لعبور هذه المواجهة المرتقبة ضد الكونغو، مؤكداً أن خليلوزيتش لديه الخبرات للتعامل مع هذه المواجهة الصعبة.