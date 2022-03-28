مباراة تونس ومالي.. جلال القادري يحذر من المنافس الذي لم يعد لديه ما يخسره

يأمل جلال القادري مدرب منتخب تونس أن يكون فريقه في أفضل حالاته في مواجهته الحاسمة أمام مالي في إياب الدور الأخير المؤهل لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وقال القادري في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: ”نأمل أن تكون كل الظروف مناسبة ليكون الفريق في أفضل حالاته الفنية والبدنية خاصة الذهنية، نثق في اللاعبين ونأمل أن نكون في أفضل حالاتنا“.

مستغلا خطأ مدافع #مالي .. #تونس يضع قدمًا في كأس العالم بفوزه خارج دياره على مالي لأول مرة في تاريخ مبارياته الرسمية بهدف نظيف. pic.twitter.com/CwwiC5FqXn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

وقطع منتخب تونس خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه خارج ملعبه 1/0 في ذهاب الدور الحاسم بالتصفيات الأفريقية يوم الجمعة الماضي.

وأضاف مدرب تونس ”كل الشعب التونسي ينتظر هذه المباراة وبعد أن وفقنا في الذهاب قبل أربعة أيام كان الهاجس الأكبر للجهازين الفني والطبي تعافي اللاعبين سريعا“.

وتابع: ”سنركز على أنفسنا لكن يجب أن نضع أيضا في الاعتبار المنافس الذي لم يعد لديه ما يخسره بعد تجاوز الصفعة التي تلقاها في المباراة الأولى“.

وتوقع مدرب تونس أن يحاول المنتخب المالي الأداء بقوة في العودة والأداء بكل ثقله في محاولة لاقتناص بطاقة التأهل.

العرب في كأس العالم: الجزائر وتونس أقرب للمونديال والاحتمالات مفتوحة في 3 مباريات https://t.co/ObLD5LN9zJ pic.twitter.com/hqrM3Dneor — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 27, 2022

لكن القادري، الذي يستعد لقيادة تونس في ثاني مباراة بعد توليه المهمة خلفا لمنذر الكبير، أكد أنه ليس قلقا بسبب ثقته في فريقه.

وسبق لتونس التأهل لكأس العالم خمس مرات أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 و2018.

الفوز في الذهاب

وسجل موسى سيسوكو مدافع مالي هدفًا بالخطأ في مرماه، ثم طُرد قبل نهاية الشوط الأول، ليفوز منتخب تونس خارج أرضه 1/0، ويقترب من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، يوم الجمعة.

وأراد سيسوكو أن يعيد الكرة إلى حارس مرماه المتقدم لتجنب ضغط صانع لعب تونس يوسف المساكني لكنها استقرت في الشباك في الدقيقة 36.

وبعد 4 دقائق طرد الحكم المدافع سيئ الحظ بسبب عرقلة المهاجم سيف الدين الجزيري عندما كان في طريقه للانفراد بحارس المرمى.

تونس تخطف الفوز من مالي وتقترب من التأهل لكأس العالم https://t.co/4wGdtSBslB pic.twitter.com/SwC5QIoeEx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

وتعكس نتائج لقاءات دور الذهاب تحولا واضحا في ميزان القوى لصالح دول الشمال الناطقة بالعربية التي سيطرت طويلا على بطولات الأندية الأفريقية بينما تستعرض عضلاتها الآن على مستوى المنتخبات أيضا.

وفاز منتخب تونس 1/0 على مالي خارج تونس، وبنفس النتيجة فاز منتخب الجزائر خارج ملعبه على الكاميرون، وتعادل منتخب المغرب خارج ميدانه 1/1 مع جمهورية الكونغو، في حين فاز منتخب مصر في القاهرة 1/0 على السنغال.