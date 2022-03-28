مباراة الجزائر والكاميرون.. جمال بلماضي: لا يهمني ما يقوله ريغوبرت سونغ

يعول جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر على الجانب المعنوي قبل استضافة منافسه منتخب الكاميرون غدا الثلاثاء، في إياب الدور الحاسم والمؤهل لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وذلك بعد الفوز 1/0 في الذهاب في دوالا.

وسجل إسلام سليماني هدف الفوز لمنتخب الجزائر، الذي تأهل لكأس العالم أربع مرات آخرها في 2014، يوم الجمعة الماضي، على ملعب غابونا في مدينة دوالا، ليجعل فريقه قريبا من التأهل للبطولة التي تستضيفها قطر نهاية العام الحالي.

فعلها المحاربين .. لأول مرة منذ سنة 1998 .. #الكاميرون يخسر على ملعبه ووسط جمهوره في مباراة رسمية خسارته أمام منتخب #مصر في أمم إفريقيا كانت بضربات الترجيح ولذلك تم احتسابه تعادل طبقًا للإحصائيات الرسمية#الجزائر_الكاميرون #تصفيات_كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/YiAEMhPigR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

ويحتاج منتخب الجزائر، بطل أفريقيا 2019، للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستقام على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: ”أعتقد أن الجانب المعنوي سيساعدنا أكثر لأننا عدنا بالفوز من الكاميرون وهذا يرفع معنويات اللاعبين. ركزنا أكثر على الاسترجاع للاعبين بعد الجهود التي بذلوها في مباراة الذهاب حتى يكونوا على أتم الاستعداد غدا“.

وأضاف: ”ضغط الجماهير الجزائرية علينا سيكون إيجابيا ونحن نحبه ونريده من جمهورنا. سعداء بحضور المشجعين في هذه المباراة. سنبذل أقصى جهودنا لإسعادهم وإهداء التأهل إلى كأس العالم لهم“.

جمال بلماضي يهدي قميصه لمشجع كاميروني نفى استخدامه في السحر ضد الجزائر (فيديو) https://t.co/LscS3mbdau pic.twitter.com/aLUiqor1ID — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 26, 2022

وعن غياب الظهير الأيسر رامي بن سبعيني عن مباراة الغد للإيقاف، قال جمال بلماضي: ”بن سبعيني لاعب مهم في التشكيلة لكن أتمنى ألا يكون غيابه مؤثرا خلال هذه المباراة“.

وعن استدعاء المهاجم سعيد بن رحمة، قال بلماضي: ”المباراة ستقام على أرضنا وفضلنا تدعيم الجانب الهجومي باستدعاء بن رحمة“.

وأضاف: ”نعرف جيدا قيمة منتخب الكاميرون، والمجموعة التي يمتلكها، لهذا كل اللاعبين واعون بما ينتظرهم، ويعلمون جيدا أنهم على بعد 90 دقيقة من بلوغ المونديال“.

وأردف: ”من فضلكم لا تسألوني عما قاله ريغوبرت سونغ (مدرب الكاميرون)، أنا لا أهتم أبدا بما يقوله، فأنا مركز على فريقي وفقط“.

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وسبق أن شارك منتخب الجزائر في كأس العالم 4 مرات، أعوام 1982، و1986، و2010، و2014، في المقابل شارك منتخب الكاميرون في كأس العالم 7 مرات آخرها في مونديال 2014.

يشار إلى أن المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 في قطر ستقام يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، في حين تقام المباراة النهائية يوم الأحد 18 ديسمبر 2022