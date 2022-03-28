مباراة الجزائر والكاميرون.. بلماضي يستدعي سعيد بن رحمة

استدعى جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر سعيد بن رحمة لاعب ويستهام يونايتد لتشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة ضيفه الكاميروني غدا الثلاثاء في إياب الدور الحاسم بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وغاب بن رحمة عن مباراة الذهاب في الكاميرون التي فازت بها الجزائر 1/0 بفضل هدف إسلام سليماني لتقترب من التأهل لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها لكنه كان ضمن القائمة الموسعة التي أعلنها بلماضي سابقا.

المحارب يمرض ولا يموت .. رأسية إسلام سليماني يمنح #الجزائر فوزا هاما خارج ملعبه أمام #الكاميرون ليقترب من التأهل إلى كأس العالم 2022#تونس_مالي #الجزائر_الكاميرون #تصفيات_كأس_العالم_2022 #مصر_السنغال pic.twitter.com/DOqcfjuILv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

وسيخوض اللاعب الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب الجزائر في معسكره في مركز سيدي موسى.

وسيغيب عن منتخب الجزائر رامي بن سبعيني للإيقاف.

وتحتاج الجزائر، التي تأهلت لكأس العالم أربع مرات آخرها عام 2014، للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستقام في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

العرب في كأس العالم: الجزائر وتونس أقرب للمونديال والاحتمالات مفتوحة في 3 مباريات https://t.co/ObLD5LN9zJ pic.twitter.com/hqrM3Dneor — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 27, 2022

ازدحام شديد

وشهد محيط ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة ازدحاما شديدا قبل مواجهة الجزائر، فقد شهدت نقاط بيع تذاكر المواجهة زحاما كبيرا ووقف مشجعون في طابور يمتد لأكثر من كيلومترين، منذ فجر يوم السبت.

وسمح الاتحاد الجزائري لكرة القدم بالحصول على 3 تذاكر، لكل مشجع يتجاوز السن القانوني ويمتلك جوازا صحيا، قبل أن يقرر مسؤولو الأكشاك بيع تذكرة واحدة فقط، الأمر الذي سبب حالة الغضب.

جمال بلماضي يهدي قميصه لمشجع كاميروني نفى استخدامه في السحر ضد الجزائر (فيديو) https://t.co/LscS3mbdau pic.twitter.com/aLUiqor1ID — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 26, 2022

تاريخ المواجهات

وتقابل المنتخبان لأول مرة في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 1984، وتعادلا دون أهداف وتغلب المنتخب الكاميروني بركلات الترجيح.

وفاز منتخب الكاميرون بنتيجة 3/2 في كأس الأمم الأفريقية 1986، ثم فاز المنتخب الكاميروني مجددا في نسخة أمم أفريقيا 1988 بنتيجة 2/1، وكرر النتيجة نفسها في أمم أفريقيا 2000، ثم تعادلا بنتيجة 1/1 في أمم أفريقيا 2004.

فعلها المحاربين .. لأول مرة منذ سنة 1998 .. #الكاميرون يخسر على ملعبه ووسط جمهوره في مباراة رسمية خسارته أمام منتخب #مصر في أمم إفريقيا كانت بضربات الترجيح ولذلك تم احتسابه تعادل طبقًا للإحصائيات الرسمية#الجزائر_الكاميرون #تصفيات_كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/YiAEMhPigR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

وتعادل المنتخبان بنتيجة 1/1، وفاز منتخب الكاميرون بنتيجة 2/0 في تصفيات كأس العالم 2018، قبل أن يفوز منتخب الجزائر 1/0 يوم الجمعة في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وسبق أن شارك منتخب الجزائر في كأس العالم 4 مرات، أعوام 1982، و1986، و2010، و2014، في المقابل شارك منتخب الكاميرون في كأس العالم 7 مرات آخرها في مونديال 2014.

يشار إلى أن المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 ستقام يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، في حين تقام المباراة النهائية يوم الأحد 18 ديسمبر 2022