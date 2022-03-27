العرب في كأس العالم: الجزائر وتونس أقرب للمونديال والاحتمالات مفتوحة في 3 مباريات

تبدو فرص الجزائر وتونس قوية في التأهل لكأس العالم لكرة القدم يوم الثلاثاء لكن نتائج المواجهات الثلاث الأخرى بالدور الفاصل تجعل الاحتمالات مفتوحة في السباق إلى قطر.

وفازت الجارتان من شمال أفريقيا في لقاء الذهاب يوم الجمعة ومن المتوقع أن تستغلا امتياز اللعب على الأرض في الإياب.

وفازت الجزائر 1-صفر في الكاميرون بينما استفادت تونس من هدف عكسي فادح لتتفوق 1-صفر على مالي في باماكو.

تصفيات كأس العالم.. الجزائر تضع قدمًا في المونديال بفوز غالٍ على الكاميرون خارج الأرض https://t.co/L2SV7p0Sip pic.twitter.com/QpFo96u2Yz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

لكن كانت المواجهات الأخرى متوازنة بشكل كبير لذا ستكون الأجواء متوترة في أبوجا والدار البيضاء ودكار.

وجذبت المواجهة الثنائية بين محمد صلاح وزميله في ليفربول ساديو ماني الأضواء قبل لقاء مصر والسنغال، وسيتجدد الصراع يوم الثلاثاء.

ونفذ ماني ركلة الترجيح الحاسمة التي منحت السنغال الفوز على مصر في نهائي كأس الأمم الأفريقية الشهر الماضي بينما ساهم صلاح في هدف فوز مصر 1-صفر في القاهرة في الذهاب يوم الجمعة.

وسيطرت السنغال، مثلما حدث في النهائي القاري، على اللعب في القاهرة وربما كان يمكنها الفوز بشكل مريح اذا استغلت الفرص لكنها تؤمن بقدرتها على قلب الطاولة في ملعبها في دكار.

وقال أليو سيسي مدرب السنغال ”لا يمكننا أن نرضى عن النتيجة لكننا فعلنا ما يكفي للتمسك بالأمل“.

وأضاف: ”ربما توجد أفضلية نفسية لمصر، لكن نحن محظوظون بلعب الإياب على أرضنا ومصيرنا بين أيدينا“.

🔘ظاهرة لافتة.. #منتخب_مصر هو الوحيد الذي حقق الفوز على أرضه في ذهاب الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم مالي خسرت أمام #تونس، #الكاميرون خسرت أمام #الجزائر ،الكونغو الديموقراطية تعادلت مع #المغرب ، تعادل بين غانا ونيجيريا#تصفيات_كأس_العالم_2022 #مصر_السنغال pic.twitter.com/g5loJi7ceh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

وتعادلت نيجيريا مع غانا دون أهداف في مباراة عامرة بالأخطاء من الفريقين ويشعر كلاهما بوجود فرصة في الحسم بالإياب في أبوجا.

لكن الكونغو الديمقراطية، التي تأهلت لكأس العالم في 1974 تحت اسم زائير، تدرك أن فرصها ستكون أقل في الدار البيضاء أمام المغرب.

وأهدرت الكونغو الديمقراطية تقدمها على أرضها لتتعادل 1-1 ويشعر جمهور المغرب بالثقة، لكن المدرب وحيد خليلوزيتش يتوخى الحذر.

وقال ”لم نتأهل بعد، سنلعب ضد فريق جيد جدا ويجب إتمام المهمة في الدار البيضاء“.