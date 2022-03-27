أمرابط مهاجمًا خليلوزيتش مدرب المغرب: غيّر قناعاتك أو ارحل (فيديو)

فتح المهاجم المغربي نور الدين أمرابط، لاعب منتخب المغرب السابق، النار على البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، بسبب مستوى الفريق ”الضعيف“.

وظهر منتخب المغرب بمستوى سيئ خلال مباراة الكونغو الديمقراطية، ضمن ذهاب الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 لقارة أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال أمرابط في تصريحات عبر شبكة ”إسبن“ العالمية: ‏“المنتخب المغربي لا يؤدي بشكل جيد بسبب طريقة لعب المدرب واختياراته، خاصة في ظل استبعاده لعدد كبير من أبرز المحترفين“.

وتساءل أمرابط: ”كيف يمكن لمدرب أن يستبعد حكيم زياش، وعادل تاعرابت، ونصير مزراوي، مع تألقهم الواضح برفقة أنديتهم هذا الموسم؟“، مواصلًا: ”يجب على خليلوزيتش تغيير قناعاته في أقرب وقت“.

‏وأضاف: ”أطالب الاتحاد المغربي بضرورة الجلوس مع خليلوزيتش من أجل محاسبته أو مطالبته بالمغادرة“.

‏وشدد أمرابط على أهمية مباراة المغرب، يوم الثلاثاء، أمام الكونغو، قائلًا: ”سنفوز بها“ ولكن استدرك، قائلًا: ”هذا لن يكون بفضل وحيد، ولكن بفضل الجماهير، ولو كنت مكان رئيس الجامعة المغربية سأنتظر حتى ما بعد المباراة لإعطاء المدرب الخيار إما أن يترك غروره جانبًا أو الرحيل“.

Nordin Amrabat hoopt snel op een nieuwe bondscoach voor Marokko 🇲🇦 "Hij haalt sowieso niet het maximale uit deze groep. Door zijn koppigheid en zijn grote ego" pic.twitter.com/XjkXzX87Yu — ESPN NL (@ESPNnl) March 27, 2022

يُشار إلى أن المنتخب المغربي عاد بتعادل ثمين من خارج الديار بكينشاسا، يوم الجمعة الماضي، بهدف لمثله.

وينتظر ”أسود الأطلس“ لقاء العودة، بعد غدٍ الثلاثاء، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء، لحساب إياب الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويكفي المنتخب المغرب التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لضامن التأهل رسميًا لنهائيات كأس العالم 2022.