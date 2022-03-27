حقيقة مشاركة عبدالرزاق حمدالله مع المنتخب السعودي في كأس العالم

نفت مصادر صحفية سعودية، الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية، حول إمكانية تجنيس المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد، ومشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 في قطر.

وأكدت صحيفة ”الوئام“ السعودية، أن هذا الأمر غير صحيح بالمرة، وشددت على أن حمدالله لم يتحدث بأي شكل عن تجنيسه.

هتان باهبري: أتمنى التواجد مع البرازيل في المجموعة ذاتها بقرعة كأس العالم (فيديو) https://t.co/nwDr2Dilfv pic.twitter.com/pwQm2hnbkB — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 27, 2022

وأضافت الصحيفة نقلا عن المصادر، أن حمدالله لم يناقش الفكرة ولم يطلب التجنيس، وأن ما تم تداوله عار تماما من الصحة.

وانضم عبدالرزاق حمدالله للمنتخب الأول للمغرب العام 2012، وسجل 6 أهداف في 17 مباراة، علما أن آخر مشاركة له مع أسود الأطلس كانت العام 2019.

وقالت صحيفة ”الوئام“ إنه فى حال رغب حمدالله في المشاركة مع الأخضر، فإنه سيتحتم عليه إسقاط جنسيته الأساسية (المغربية)، والتقدم بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، للحصول على الجنسية السعودية، والمشاركة مع منتخبها.

وسيشارك المنتخب السعودي في كأس العالم للمرة السادسة، حيث سبق أن شارك في نسخ 1994، و1998، و2002، و2006، و2018.

ماذا قال ياسر المسحل عن إمكانية مشاركة رومارينيو مع المنتخب السعودي في كأس العالم؟ (فيديو) https://t.co/0YpmLhXu9p pic.twitter.com/LvRoh6guEk — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 26, 2022

ويحتل الأخضر السعودي المركز الثاني في المجموعة الثانية في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وحصد 19 نقطة، بعد اليابان المتصدر بـ 21 نقطة مع تبقي جولة واحدة.

تصريحات ياسر المسحل

وكان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد رد على إمكانية تجنيس المهاجم البرازيلي رومارينيو لاعب نادي الاتحاد، ومشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 في قطر.

وقال ياسر المسحل في تصريح لبرنامج الحصاد الرياضي عبر قناة 24 الرياضية: ”رومارينيو من أفضل اللاعبين الأجانب الذين مروا على دوري المحترفين السعودي، ومسألة التجنيس لم تطرح بسبب الأنظمة واللوائح“.

هل تنطبق شروط التجنيس على رومارينيو والمنتخب السعودي؟ https://t.co/bPBo57jyq5 pic.twitter.com/7ThxkwOGtH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 24, 2022

وأضاف: ”من الصعب تجنيس أو ضم لاعبين للمنتخب في وقت قصير، والأنظمة واللوائح لا تنطبق على عدد كبير من الأجانب الموجودين بالدوري السعودي، وهناك نجوم في الأخضر ساهموا بالوصول للمونديال، وبإذن الله، سيواصلون تميزهم في قطر“.

وسبق أن منحت السعودية جنسيتها لعدد من لاعبي الكرة، أبرزهم هارون كامارا مهاجم الاتحاد.

يشار إلى أن عبدالرزاق حمدالله، البالغ من العمر 31 عاما، انضم إلى نادي الاتحاد في السوق الشتوي الماضي، بعد أسابع من قرار نادي النصر بفسخ عقده.

وسجل حمدالله 3 أهداف مع النصر الموسم الحالي في الدوري السعودي، مقابل 10 أهداف مع نادي الاتحاد الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة من 25 مباراة.