جمال بلماضي يهدي قميصه لمشجع كاميروني نفى استخدامه في السحر ضد الجزائر (فيديو)

أهدى جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، قميصه إلى مشجع كاميروني عقب قيادة ”الخضر“ للفوز على الأسود الكاميرونية بهدف نظيف في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر نهاية العام الحالي.

واقتربت الجزائر من التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخها بفوزها على الكاميرون في دوالا بهدف إسلام سليماني، الذي سجل هدفه الثامن في التصفيات القارية، في ملعب غابونا في دوالا الذي شهد خسارة الجزائر من غينيا الاستوائية ووداع كأس الأمم الأفريقية من الدور الأول قبل نحو شهرين.

وباتت الجزائر، التي تأهلت لكأس العالم أربع مرات آخرها عام 2014، في حاجة للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستقام في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت محطة RMC Sport الفرنسية، إنه بعد فوز الجزائر قرر بلماضي تقديم هدية صغيرة لمشجع كاميروني ومنحه قميصه في يوم احتفال المدير الفني للجزائر بعيد ميلاده 46.

Djamel Belmadi qui offre un maillot de l’Algérie à un citoyen camerounais ! Quel homme 👏💚🇩🇿 pic.twitter.com/uNPeo04r6Z — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) March 25, 2022

وقضى بلماضي ليلة رائعة في عيد ميلاده 46، وبعد انتهاء المباراة طلب مشجع كاميروني قميص بلماضي، لكن قبل أن يمنحه القميص سأله المدير الفني الجزائري عما ينوي فعله بالقميص وما إذا كان سيعطيه لشخص آخر، فرد المشجع ببساطة: ”ليس من أجل السحر، أنا أؤمن بالله“.

وهذا العمل اختتم أمسية مثالية للجزائر بعد الفوز في ملعب غابونا، حيث قال بلماضي عقب المباراة: ”المباراة لم تكن سهلة، وواجهنا فريقا قويا يعرف جيدا كيف يصنع الفرص، ولهذا كان علينا بذل جهد أكبر، وربما لاحظتم أننا غيرنا قليلا من طريقة اللعب. لم نصنع الكثير من الفرص مثل الكاميرون لكن نجحنا في الفوز“.

وأضاف: ”كان اللاعبون سعداء لكنهم كانوا يعلمون جميعًا أنها لا تزال هناك مباراة الإياب، التأهل لم يحسم بعد, لقد فزنا في المعركة الأولى، ولا يزال لدينا ثانية وهو ما سيكون صعبًا أيضًا. كما قلنا، إنه تأهل لكأس العالم، وعليك أن تمر بهذه الأنواع من اللحظات الصعبة“.

وسيواجه زملاء رياض محرز منتخب الكاميرون، يوم الثلاثاء، بهدف بلوغ المونديال للمرة الخامسة في التاريخ، والأولى من عام 2014 عندما أطاحت ألمانيا بالفريق الجزائري من دور الستة عشر في مونديال البرازيل.