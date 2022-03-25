تصفيات كأس العالم.. الجزائر تضع قدمًا في المونديال بفوز غالٍ على الكاميرون خارج الأرض

اقتربت الجزائر من التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر العام الحالي بعد فوزها 1-صفر على مضيفتها الكاميرون بهدف إسلام سليماني، في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية، اليوم الجمعة.

وسجل سليماني هدف الجزائر بضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها يوسف بلايلي في الدقيقة 40.

المحارب يمرض ولا يموت .. رأسية إسلام سليماني يمنح #الجزائر فوزا هاما خارج ملعبه أمام #الكاميرون ليقترب من التأهل إلى كأس العالم 2022#تونس_مالي #الجزائر_الكاميرون #تصفيات_كأس_العالم_2022 #مصر_السنغال pic.twitter.com/DOqcfjuILv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

ولم يبدأ الفريق الجزائري، الذي ودع كأس الأمم الافريقية بالهزيمة في ذات الملعب في مدينة دوالا، المباراة بشكل جيد ومنح الفرصة لأصحاب الأرض في شن العديد من الهجمات.

وكاد المهاجم فينسن أبو بكر، هداف كأس الأمم الافريقية التي استضافتها بلاده مؤخرا،أن يخدع الحارس رايس مبولحي بتسديدة مباشرة.

لكن الفريق الزائر استعاد السيطرة على المباراة بعد هدف سليماني.

وتوقفت المباراة في الشوط الثاني بسبب انقطاع التيار الكهربائي في جزء من الملعب خلف مرمى مبولحي واضطر الحكم لإضافة 11 دقيقة كوقت محتسب بدل الضائع مما زاد قلق الفريق الجزائري الذي حافظ على تفوقه.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لإسماعيل بن ناصر ورامي بن سبعيني ليغيبا عن مباراة العودة.

وباتت الجزائر، التي تأهلت لكأس العالم أربع مرات من قبل آخرها في 2014، بحاجة إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب على ملعب مصطفى تشاكر، يوم الثلاثاء المقبل.