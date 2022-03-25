تونس تخطف الفوز من مالي وتقترب من التأهل لكأس العالم

سجل موسى سيسوكو مدافع مالي هدفًا بالخطأ في مرماه، ثم طُرد قبل نهاية الشوط الأول، لتفوز تونس خارج أرضها 1-صفر، وتقترب من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، اليوم الجمعة.

وأراد ”سيسوكو“ أن يعيد الكرة إلى حارس مرماه المتقدم لتجنب ضغط صانع لعب تونس يوسف المساكني لكنها استقرت في الشباك في الدقيقة 36.

وبعد 4 دقائق طرد الحكم المدافع سيئ الحظ بسبب عرقلة المهاجم سيف الدين الجزيري عندما كان في طريقه للانفراد بحارس المرمى.

مستغلا خطأ مدافع #مالي .. #تونس يضع قدمًا في كأس العالم بفوزه خارج دياره على مالي لأول مرة في تاريخ مبارياته الرسمية بهدف نظيف. pic.twitter.com/CwwiC5FqXn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

وقدم منتخب تونس في أول مباراة بقيادة المدرب جلال القادري أداء متوازنا رغم غياب المهاجم البارز وهبي الخزري والمدافعين ديلان برون وبلال العيفة للإصابة.

ومنع منتخب تونس بفضل خط وسطه الدفاعي منافسه من صناعة اللعب بينما أحرجه هجوميا بفضل المساكني والجزيري.

وتلقى منتخب تونس هدية عندما مرر المدافع سيسوكو كرة قوية نحو حارس مرماه المتقدم لكنها سكنت الشباك.

وتلقى منتخب مالي صاحب الأرض الساعي للتأهل لنهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه ضربة بطرد سيسوكو قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وتماسك منتخب تونس في الشوط الثاني لينتزع فوزا غاليا وضعه على أعتاب المشاركة السادسة في تاريخه بنهائيات كأس العالم.

وبفوزها خارج ملعبها قطعت تونس خطوة كبيرة في طريق التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها.

وتستضيف تونس منافستها مالي في إياب الدور الحاسم على أرضها وأمام جمهورها بعد 4 أيام.