تصفيات كأس العالم: منتخب المغرب يخطف تعادلًا مثيرًا من الكونغو وتأجيل الحسم لمباراة الإياب

خطف المنتخب المغربي تعادلًا قاتلًا من مضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية 1 – 1، يوم الجمعة، ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقدم منتخب الكونجو الديمقراطية على عكس سير اللعب في الدقيقة 12 بتسديدة المهاجم يوان ويسا لاعب برنتفورد الإنجليزي والتي خدعت الحارس ياسين بونو بعد أن أبدلت الكرة اتجاهها بعد أن ارتطمت برأس القائد رومان سايس.

وقرب نهاية الشوط الأول مرر أشرف حكيمي كرة عرضية نحو رأس يوسف نصيري بجانب القائم الأيمن.

وكاد ويسا أن يضيف الهدف الثاني لأصحاب الأرض والجمهور بعد مرور 3 دقائق من الشوط الثاني حيث مر بسهولة بين مدافعين داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته نحو الزاوية البعيدة مرت بمحاذاة القائم الأيسر.

ورد منتخب المغرب بضربة رأس للمهاجم ريان مايي حوَّلها الحارس بصعوبة لركنية.

وأهدر منتخب المغرب ركلة جزاء في الدقيقة 55 بعد أن سدد مايي عاليًا.

وأدرك المغرب التعادل في الدقيقة 76 عن طريق البديل طارق تيسودالي بتسديدة في الزاوية البعيدة بعد تهيئة بالرأس من البديل الآخر أيوب الكعبي.

فوز #المغرب أو تعادله سلبيا على ملعبه ووسط جمهوره أمام #الكونغو_الديمقراطية يؤهله إلى كأس العالم#تصفيات_كأس_العالم_2022 #كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/7h0cWThIe3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

كما شهدت المباراة طرد نغوندا موزينغا لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 86، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا التعادل، أصبح المغرب في موقف جيد للصعود للمرة السادسة في تاريخه، والثانية تواليًا للنهائيات المقررة في قطر في وقت لاحق هذا العام عندما تقام مباراة الإياب، يوم الثلاثاء المقبل، في الدار البيضاء.

ويحتاج المنتخب المغربي إلى الفوز بأي نتيجة أو تعادله سلبيًا على ملعبه ووسط جماهيره، لخطف تذكرة الصعود إلى المونديال.