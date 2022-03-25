الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم

يخرج منتخب الجزائر لمواجهة صعبة أمام منافسه الكاميرون، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات جولة الذهاب للدور الفاصل بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة الكاميرون ضد الجزائر في تصفيات كأس العالم:

🇨🇲 الكاميرون 🆚 الجزائر 🇩🇿

🏟️ ملعب جابوما

🏆 ذهاب الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية لكأس العالم

📅 25 مارس

🕓 17:00 GMT من ينجح في الفوز بالمباراة؟ 👀 #WCQ | #WorldCup pic.twitter.com/BvBuK8T574 — CAF – عربي (@caf_online_AR) March 19, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (غابوما) في الكاميرون الساعة 18:00 بتوقيت الجزائر ويديرها الحكم البوتسواني جوشوا بوندو.

وتنقل المباراة عبر قناة SSC4 بصوت المعلق حماد العنزي.

مشوار المنتخبين

تأهل منتخب الجزائر متصدرا المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة بواقع 4 انتصارات وتعادلين دون خسارة، وسجل 25 هدفا وهو صاحب أقوى هجوم بمرحلة المجموعات وتلقى 4 أهداف.

وصعد منتخب الكاميرون متصدرا المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة بعدما حقق 5 انتصارات وتلقى خسارة وحيدة، وسجل 12 هدفا وتلقى 3 أهداف.

جولة الحسم في التصفيات الإفريقية لكأس العالم تنطلق الليلة ⚡️ تعرف على موعد مباريات اليوم المنتظر 👇 #WCQ | #WorldCup pic.twitter.com/H7TiZerYd6 — CAF – عربي (@caf_online_AR) March 25, 2022

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان لأول مرة في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 1984، وتعادلا دون أهداف وتغلب المنتخب الكاميروني بركلات الترجيح.

وفاز منتخب الكاميرون بنتيجة 3/2 في كأس الأمم الأفريقية 1986، ثم فاز المنتخب الكاميروني مجددا في نسخة أمم أفريقيا 1988 بنتيجة 2/1، وكرر النتيجة نفسها في أمم أفريقيا 2000، ثم تعادلا بنتيجة 1/1 في أمم أفريقيا 2004.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 1/1، وفاز منتخب الكاميرون بنتيجة 2/0 في تصفيات كأس العالم 2018.

تعرض أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون لحادث خلال توجهه لمعسكر منتخب بلاده على طريق ياوندي – دوالا وبحسب التقارير فإن الحارس بخير.#الجزائر pic.twitter.com/VdzXm47TIz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 22, 2022

أسلحة الكاميرون

يبحث منتخب الكاميرون عن تحقيق نتيجة طيبة قبل الذهاب للجزائر، خاصة أن الأسود لجأوا للتغيير بعد الفشل في التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية.

وتولى المهمة ريغوبرت سونغ مدافع وقائد منتخب الكاميرون الأسبق خلفا للبرتغالي توني كونسيساو، كما عقد صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني جلسات تحفيزية للأسود لتحقيق الفوز.

وقال سونغ في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن هناك عزيمة لدى لاعبي منتخب الكاميرون لتحقيق الفوز والتأهل، مؤكدا أن الجميع جاهز ومتحفز لهذه المواجهة المرتقبة.

ويعتمد منتخب الكاميرون على تشكيلة تضم على الأرجح حارس المرمى أندريه أونانا، بعدما أعلن سونغ جاهزيته التامة، وأمامه رباعي خط الدفاع هارولد موكودي وميشيل نجادو وأوليفير مبيازو ودوبلكس تشامبا.

بونجاح وسعيد بن رحمة خارج تشكيلة الجزائر في مواجهة الكاميرون المصيرية https://t.co/yK3StCrU6v pic.twitter.com/RPDEqswUaZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 19, 2022

ويقود خط الوسط أندريه أنجويسا وبجواره جيان أونانا وعلى الأطراف بيير كوندي وصامويل جويت، مع ثنائي الهجوم فينسنت أبوبكر وكارل إيكامبي.

أوراق الجزائر

يحلم منتخب الجزائر بتصحيح أوضاعه بعد صدمة الخروج المبكر من أمم أفريقيا بمرحلة المجموعات.

وقال جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر في المؤتمر الصحفي، إن الخروج المبكر من أمم أفريقيا سيفيد محاربي الصحراء؛ لأنه سيجعل اللاعبين مطالبين بتصحيح المسار سريعا وتحقيق هدف التأهل لنهائيات المونديال.

ومن المرجح أن يعتمد المنتخب الجزائري على تشكيلة تضم حارس المرمى رايس مبولحي، وأمامه رباعي خط الدفاع جمال بلعمري أو عبدالقادر بدران وعيسى ماندي وحسين بن عيادة ورامي بن سبعيني.

صامويل إيتو يحفز لاعبي الكاميرون: عليكم نسيان مصر والتركيز لتجاوز الجزائر والتأهل للمونديال (فيديو) https://t.co/KDG2darShH pic.twitter.com/JPHEIV9oJW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 4, 2022

ويقود خط الوسط إسماعيل بن ناصر وبجواره رامز زروقي وسفيان فيغولي، مع ثلاثي الهجوم رياض محرز ويوسف بلايلي وإسلام سليماني.

وقال نبيل نجيز مدرب منتخب الجزائر الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن هذه المواجهة في غاية الصعوبة بالنسبة للمنتخبين بعد نتائج الفريقين في كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح أن المنتخب الجزائري لديه الرغبة في تصحيح ما حدث في الكاميرون وتحقيق نتيجة إيجابية تنعش آماله في التأهل، كما أن المنتخب الكاميروني يبحث عن استغلال عامل الأرض والجمهور لحصد الفوز.