رياضة

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة تونس ضد مالي في تصفيات كأس العالم
تاريخ النشر: 25 مارس 2022 9:31 GMT
تاريخ التحديث: 25 مارس 2022 10:25 GMT

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة تونس ضد مالي في تصفيات كأس العالم

منتخب تونس تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بواقع 4 انتصارات وتعادل وخسارة متفوقا على منتخبات موريتانيا وغينيا الاستوائية وزامبيا.. وسجل نسور قرطاج 11 هدفا وتلقوا هدفين.

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المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

يبحث منتخب تونس عن نتيجة إيجابية حين يخرج لمواجهة منافسه منتخب مالي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات جولة الذهاب للدور الفاصل بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة مالي ضد تونس، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (26 مارس) بالعاصمة المالية باماكو الساعة 18:00 بتوقيت تونس.

وتنقل المباراة عبر قناة SSC3 بصوت المعلق جعفر الصليح.

مشوار المنتخبين
تصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بواقع 4 انتصارات وتعادل وخسارة متفوقا على منتخبات موريتانيا وغينيا الاستوائية وزامبيا.. وسجل نسور قرطاج 11 هدفا وتلقوا هدفين.

وتصدر منتخب مالي ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة بواقع 5 انتصارات وتعادل ودون خسارة متفوقا على منتخبات أوغندا وكينيا ورواندا.. وسجل المنتخب المالي 11 هدفا ولم يتلقّ أي هدف.

تاريخ المواجهات
بدأت اللقاءات بين مالي وتونس في تصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد 1972، وفاز منتخب مالي بنتيجة 2/0، ولكن نسور تونس ردوا بقوة بالفوز بنتيجة 4/0، ثم تعادلا دون أهداف في دورة الألعاب الأفريقية.

وفاز منتخب مالي بنتيجة 2/0 في كأس الأمم الأفريقية 1994، وتعادل المنتخبان بنتيجة 1/1 في كأس الأمم الأفريقية 2019، وفاز منتخب مالي بنتيجة 1/0 في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

أسلحة تونس
يخوض منتخب تونس مواجهة قوية أمام أحد أقوى منتخبات مرحلة المجموعات وصاحب أقوى دفاع بهذه المرحلة.

وأطاح منتخب تونس بمدربه منذر الكبير عقب كأس الأمم الأفريقية، وأسند المهمة لمساعده جلال القادري الذي أكد في المؤتمر الصحفي أن المواجهة ستكون صعبة ومتكافئة.

وأوضح القادري أن فريقه يعلم جيدا نقاط القوة والضعف في تشكيلة مالي، خاصة أن هناك مواجهة سابقة منذ 40 يوما تقريبا في أمم أفريقيا.

ويغيب عن منتخب تونس وهبي الخزري وديلان برون، ومن المقرر أن يلعب القادري بتشكيلة تضم حارس المرمى البشير بن سعيد، وأمامه رباعي خط الدفاع منتصر الطالبي وبلال العيفة ومحمد دراجر وعلي معلول.

ويقود خط الوسط غيلان الشعلالي وبجواره محمد علي بن رمضان وفرجاني ساسي، مع ثلاثي الهجوم عيسى العيدوني ويوسف المساكني ونعيم السليتي.

أوراق مالي
يأمل منتخب مالي مواصلة نتائجه الطيبة بحثا عن التأهل للمونديال لأول مرة في تاريخه.

وقال محمد ماغاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن لاعبي منتخب مالي أمام فرصة لكتابة التاريخ والتأهل للمرة الأولى للمونديال.

وأشار إلى أن منتخب تونس قوي وممتاز وله تصنيف واسم وسمعة في القارة السمراء وهو ما يجعل المواجهة صعبة بين المنتخبين.

ويعتمد منتخب مالي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى إبراهيم مونكورو، وأمامه رباعي خط الدفاع بوبكر كوياتيه وموسى سيساكو وهاماري تراوري وماسادو هايدارا.

ويقود خط الوسط محمد كمارا وبجواره أمادو هايدارا وأمامهما يافيس بيسوما وعلى الأطراف أداما مالودا تراوري وموسى دومبيا، مع المهاجم إبراهيم كونيه.

وقال أنيس بوجلبان نجم منتخب تونس الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن مواجهة مالي ستكون في غاية الصعوبة بالنسبة لنسور قرطاج؛ لأن المنتخب المالي يضم لاعبين على أعلى مستوى ولديه حالة من الاستقرار الفني.

وأوضح أن منتخب تونس بحاجة للخروج بنتيجة إيجابية وبشباك نظيفة وهو ما يجعل الحذر الدفاعي مطلوبا من جميع اللاعبين، واللعب بأسلوب تكتيكي صارم من المدرب جلال القادري سيكون الحل المتاح لعبور هذه المواجهة.

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