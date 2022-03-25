الموعد والقنوات الناقلة لمباراة تونس ضد مالي في تصفيات كأس العالم

يبحث منتخب تونس عن نتيجة إيجابية حين يخرج لمواجهة منافسه منتخب مالي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات جولة الذهاب للدور الفاصل بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة مالي ضد تونس، فإلى السطور القادمة:

🇲🇱 مالي 🆚 تونس 🇹🇳

🏟️ ملعب 26 مارس

🏆 ذهاب الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية لكأس العالم

📅 25 مارس

🕓 17:00 GMT من يسجل أول أهداف اللقاء؟ 🧐#WCQ | #WorldCup | @femafoot | @FTF_OFFICIELLE pic.twitter.com/aQtnywnR18 — CAF – عربي (@caf_online_AR) March 23, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (26 مارس) بالعاصمة المالية باماكو الساعة 18:00 بتوقيت تونس.

وتنقل المباراة عبر قناة SSC3 بصوت المعلق جعفر الصليح.

مشوار المنتخبين

تصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بواقع 4 انتصارات وتعادل وخسارة متفوقا على منتخبات موريتانيا وغينيا الاستوائية وزامبيا.. وسجل نسور قرطاج 11 هدفا وتلقوا هدفين.

وتصدر منتخب مالي ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة بواقع 5 انتصارات وتعادل ودون خسارة متفوقا على منتخبات أوغندا وكينيا ورواندا.. وسجل المنتخب المالي 11 هدفا ولم يتلقّ أي هدف.

جولة الحسم في التصفيات الإفريقية لكأس العالم تنطلق الليلة ⚡️ تعرف على موعد مباريات اليوم المنتظر 👇 #WCQ | #WorldCup pic.twitter.com/H7TiZerYd6 — CAF – عربي (@caf_online_AR) March 25, 2022

تاريخ المواجهات

بدأت اللقاءات بين مالي وتونس في تصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد 1972، وفاز منتخب مالي بنتيجة 2/0، ولكن نسور تونس ردوا بقوة بالفوز بنتيجة 4/0، ثم تعادلا دون أهداف في دورة الألعاب الأفريقية.

وفاز منتخب مالي بنتيجة 2/0 في كأس الأمم الأفريقية 1994، وتعادل المنتخبان بنتيجة 1/1 في كأس الأمم الأفريقية 2019، وفاز منتخب مالي بنتيجة 1/0 في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

أسلحة تونس

يخوض منتخب تونس مواجهة قوية أمام أحد أقوى منتخبات مرحلة المجموعات وصاحب أقوى دفاع بهذه المرحلة.

وأطاح منتخب تونس بمدربه منذر الكبير عقب كأس الأمم الأفريقية، وأسند المهمة لمساعده جلال القادري الذي أكد في المؤتمر الصحفي أن المواجهة ستكون صعبة ومتكافئة.

آخر فوز رسمي لصالح منتخب تونس على مالي كان في تصفيات إفريقيا لكرة القدم المؤهلة لأولمبياد ميونخ 1972. بعدها لعب المنتخبين بشكل رسمي "4" مباريات حقق فيها مالي فوزين وتعادلا مباراتين. لأول مرة في التاريخ يصطدم تونس بـ مالي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. pic.twitter.com/piN1pFUOUE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 23, 2022

وأوضح القادري أن فريقه يعلم جيدا نقاط القوة والضعف في تشكيلة مالي، خاصة أن هناك مواجهة سابقة منذ 40 يوما تقريبا في أمم أفريقيا.

ويغيب عن منتخب تونس وهبي الخزري وديلان برون، ومن المقرر أن يلعب القادري بتشكيلة تضم حارس المرمى البشير بن سعيد، وأمامه رباعي خط الدفاع منتصر الطالبي وبلال العيفة ومحمد دراجر وعلي معلول.

ويقود خط الوسط غيلان الشعلالي وبجواره محمد علي بن رمضان وفرجاني ساسي، مع ثلاثي الهجوم عيسى العيدوني ويوسف المساكني ونعيم السليتي.

أوراق مالي

يأمل منتخب مالي مواصلة نتائجه الطيبة بحثا عن التأهل للمونديال لأول مرة في تاريخه.

وقال محمد ماغاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن لاعبي منتخب مالي أمام فرصة لكتابة التاريخ والتأهل للمرة الأولى للمونديال.

🔴 فضيحة تحكيمية حدثت في مباراة #تونس 🇹🇳 ومالي الحكم جاني سيكازوي أعلن عن نهاية المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي في مناسبتين د85 ود89#كأس_أمم_أفريقيا | #تونس_مالي#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/z6uxODbSYA — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 12, 2022

وأشار إلى أن منتخب تونس قوي وممتاز وله تصنيف واسم وسمعة في القارة السمراء وهو ما يجعل المواجهة صعبة بين المنتخبين.

ويعتمد منتخب مالي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى إبراهيم مونكورو، وأمامه رباعي خط الدفاع بوبكر كوياتيه وموسى سيساكو وهاماري تراوري وماسادو هايدارا.

ويقود خط الوسط محمد كمارا وبجواره أمادو هايدارا وأمامهما يافيس بيسوما وعلى الأطراف أداما مالودا تراوري وموسى دومبيا، مع المهاجم إبراهيم كونيه.

وقال أنيس بوجلبان نجم منتخب تونس الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن مواجهة مالي ستكون في غاية الصعوبة بالنسبة لنسور قرطاج؛ لأن المنتخب المالي يضم لاعبين على أعلى مستوى ولديه حالة من الاستقرار الفني.

وأوضح أن منتخب تونس بحاجة للخروج بنتيجة إيجابية وبشباك نظيفة وهو ما يجعل الحذر الدفاعي مطلوبا من جميع اللاعبين، واللعب بأسلوب تكتيكي صارم من المدرب جلال القادري سيكون الحل المتاح لعبور هذه المواجهة.