الموعد والقنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم

يحل منتخب المغرب ضيفا ثقيلا على منافسه الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، في جولة الذهاب للدور الفاصل المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الكونغو الديمقراطية ضد المغرب، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (الشهداء) في العاصمة الكونغولية كينشاسا الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، 16:00 بتوقيت الرباط والقاهرة، ويديرها الحكم الجنوب أفريقي فيكتور غوميز.

وتنقل المباراة عبر قناة المغربية الرياضية بصوت المعلق عبدالصمد شهيبة، والمغربية الأولى بصوت المعلق عبدالحق الشراط، وقناة SSC 3 بصوت المعلق عيسى الحربين.

مشوار المنتخبين

تأهل المنتخب المغربي للمرحلة الأخيرة بالتصفيات المونديالية بعد أن تصدر المجموعة التاسعة برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة من 6 مباريات، وسجل 20 هدفا وهو ثاني أقوى هجوم بمجموعات التصفيات الأفريقية، وتلقى هدفا واحدا وهو صاحب أقوى دفاع.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 11 نقطة بعدما حقق 3 انتصارات وتعادل مرتين وتلقى خسارة واحدة، وسجل 9 أهداف وتلقى 3 أهداف.

تاريخ المواجهات

بدأت لقاءات المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية 1972 وتعادلا بنتيجة 1/1، ثم تقابلا في تصفيات كأس العالم 1974 وفاز منتخب الكونغو بنتيجة 3/0 ولم يحضر منتخب المغرب في لقاء الإياب.

وفاز منتخب المغرب بهدف نظيف في كأس الأمم الأفريقية 1976، وكرر نفس النتيجة في تصفيات كأس العالم 1986، وتعادلا في الكونغو دون أهداف.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 1/1 في كأس الأمم الأفريقية 1988، ثم تعادلا دون أهداف، وبنتيجة 1/1 في تصفيات كأس العالم 1990، وتعادلا بنفس النتيجة في كأس الأمم الأفريقية 1992.

