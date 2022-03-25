الموعد والقنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم

يحل منتخب المغرب ضيفا ثقيلا على منافسه الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، في جولة الذهاب للدور الفاصل المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الكونغو الديمقراطية ضد المغرب، فإلى السطور القادمة:

تصفيات كأس العالم: جمهور الكونغو يعرقل حافلة المنتخب المغربي قبل وصولها للفندق (فيديو) https://t.co/S4E16oaeZU pic.twitter.com/rlFqaEjeQD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 23, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (الشهداء) في العاصمة الكونغولية كينشاسا الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، 16:00 بتوقيت الرباط والقاهرة، ويديرها الحكم الجنوب أفريقي فيكتور غوميز.

وتنقل المباراة عبر قناة المغربية الرياضية بصوت المعلق عبدالصمد شهيبة، والمغربية الأولى بصوت المعلق عبدالحق الشراط، وقناة SSC 3 بصوت المعلق عيسى الحربين.

مشوار المنتخبين

تأهل المنتخب المغربي للمرحلة الأخيرة بالتصفيات المونديالية بعد أن تصدر المجموعة التاسعة برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة من 6 مباريات، وسجل 20 هدفا وهو ثاني أقوى هجوم بمجموعات التصفيات الأفريقية، وتلقى هدفا واحدا وهو صاحب أقوى دفاع.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 11 نقطة بعدما حقق 3 انتصارات وتعادل مرتين وتلقى خسارة واحدة، وسجل 9 أهداف وتلقى 3 أهداف.

تاريخ المواجهات

بدأت لقاءات المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية 1972 وتعادلا بنتيجة 1/1، ثم تقابلا في تصفيات كأس العالم 1974 وفاز منتخب الكونغو بنتيجة 3/0 ولم يحضر منتخب المغرب في لقاء الإياب.

وفاز منتخب المغرب بهدف نظيف في كأس الأمم الأفريقية 1976، وكرر نفس النتيجة في تصفيات كأس العالم 1986، وتعادلا في الكونغو دون أهداف.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 1/1 في كأس الأمم الأفريقية 1988، ثم تعادلا دون أهداف، وبنتيجة 1/1 في تصفيات كأس العالم 1990، وتعادلا بنفس النتيجة في كأس الأمم الأفريقية 1992.

وكانت آخر مواجهة رسمية بين المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية 2017، حيث فاز المنتخب الكونغولي بنتيجة 1/0.

وخاض الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الكونغو مواجهة وحيدة ضد المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا 2017، بينما واجه البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب المنتخب الكونغولي مرة وحيدة وانتهت بالتعادل، وكان وقتها مدربا للمغرب في مباراة ودية.

أفكار خليلوزيتش

يتسلح منتخب المغرب بأفكار مدربه البوسني وحيد خليلوزيتش الباحث عن تعويض الجماهير المغربية عن الخروج من ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتأهل إلى المونديال.

وقال وحيد خليلوزيتش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن أسود الأطلس في مواجهة اختبار صعب للغاية أمام منافس شرس خاصة على ملعبه.

جولة الحسم في التصفيات الإفريقية لكأس العالم تنطلق الليلة ⚡️ تعرف على موعد مباريات اليوم المنتظر 👇 #WCQ | #WorldCup pic.twitter.com/H7TiZerYd6 — CAF – عربي (@caf_online_AR) March 25, 2022

وأوضح أن المنتخب المغربي يتسلح بخبراته لعبور عقبة الكونغو وتحدي الأجواء الصعبة التي ستقام بها المباراة سواء أرضية الملعب أو الحماس الجماهيري.

ويعتمد منتخب المغرب على تشكيلته التي تضم حارس المرمى ياسين بونو، وأمامه رباعي خط الدفاع رومان سايس ونايف أكرد وأشرف حكيمي وآدم ماسينا.

ويقود خط الوسط سفيان أمرابط وأمامه الرباعي سليم أملاح وعمران لوزا وسفيان بوفال وريان مايي، مع المهاجم أيوب الكعبي.

خطط كوبر

يراهن منتخب الكونغو على الخطط الدفاعية لمدربه كوبر من أجل تحقيق الفوز على المغرب قبل الذهاب إلى معقل الأسود.

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن منتخب المغرب، والجميع جاهز لهذه المواجهة الصعبة والمرتقبة.

وأشار إلى أن المنتخب الكونغولي يسعى لإسعاد جماهيره وتحقيق حلم التأهل للمونديال، وهو ما يأتي من خلال التركيز الشديد في مواجهتي المغرب.

🇨🇩 الكونغو الديمقراطية 🆚 المغرب 🇲🇦

🏟️ ملعب الشهداء

🏆 ذهاب الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية لكأس العالم

📅 25 مارس

🕓 15:00 GMT

من يحسم أول 90 دقيقة بين الفهود وأسود الأطلس؟👀#WCQ | #WorldCup | @fecofa_kinshasa | @EnMaroc pic.twitter.com/MbZ84D470s — CAF – عربي (@caf_online_AR) March 22, 2022

ويعتمد منتخب الكونغو على طريقة 4/4/2 بوجود حارس المرمى جويل كياسيومبا، وأمامه رباعي خط الدفاع كريستيان ليونداما وتشانزيل مبيمبا وديوميريسي أمالي وآرثر ماسياكو.

ويقود خط الوسط صامويل باستين وبجواره صامويل موتوسامي ويمينا جيل كاكوتا ويسارا يانيك بولاسي، وفي الهجوم سيدريك باكامبو وديوميرسي مبوكاني.

وقال عبدالرحيم طاليب مدرب الوداد المغربي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن المنتخب المغربي سيكون في مهمة صعبة لأن كوبر مدرب متوازن وقدير ولديه خبرات سابقة بالعمل مع مصر وقيادة الفراعنة للمونديال.

وأشار إلى أن المنتخب الكونغولي لديه عناصر مميزة خاصة في خط الهجوم، ولكن المنتخب المغربي قادر على التعامل مع هذه المباراة، وخاصة مع وجود دوافع لهذا الجيل للتأهل لتعويض ما حدث في كأس الأمم الأفريقية.