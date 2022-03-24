كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، اليوم الخميس، عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية 2022.

ووفقا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم فإن قرعة ربع نهائي البطولتين ستقام يوم الثلاثاء 5 أبريل المقبل، الساعة 11:00 ظهرًا في مقره في العاصمة المصرية القاهرة.

TotalEnergies Champions League and Confederation Cup draw date announced https://t.co/n5GRMHqayj — CAF Media (@CAF_Media) March 24, 2022

ولُعبت 5 جولات من دور المجموعات (دور الـ16) في دوري أبطال أفريقيا، وتتبقى جولة من المقرر أن تقام يوم الجمعة 11 أبريل المقبل.

وصعدت أندية ماميلودي صن داونز والرجاء البيضاوي ووفاق سطيف والترجي وشباب رياضي بلوزداد والوداد البيضاوي وبيترو أتلتيكو إلى دور ربع النهائي، ويتنافس الأهلي المصري مع الهلال السوداني على البطاقة الثانية من المجموعة الأولى.

ويحتاج الأهلي لنقطة التعادل أمام الهلال في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات للتأهل إلى دور ربع النهائي.

وكذلك لعبت 5 جولات في كأس الكونفدرالية الأفريقية فقد لعب في دور المجموعات (دور الـ16) ومن المقرر أن تقام الجولة الأخيرة يومي الجمعة 1 أبريل والأحد 3 أبريل.

وصعد الأهلي طرابلس الليبي، وبيراميدز المصري عن المجموعة الأولى، والمصري البورسعيدي عن المجموعة الثالثة إلى ربع النهائي.

ونال الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين علما أن المارد الأحمر أكثر ناد تتويجا بلقب البطولة برصيد 10 ألقاب، متفوقا بـ5 ألقاب عن الزمالك ومازيمبي، في حين حصد الترجي اللقب 4 مرات.

ونال الرجاء البيضاوي المغربي لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي، علما أن الصفاقسي أكثر من نال اللقب (ثلاث مناسبات)، مقابل لقبين لكل من الرجاء والنجم الساحلي ومازيمبي.