تصفيات كأس العالم: جمهور الكونغو يعرقل حافلة المنتخب المغربي قبل وصولها للفندق (فيديو)

عرقلت جماهير الكونغو الديمقراطية عملية سير حافلة المنتخب المغربي لكرة القدم في اتجاه الفندق الذي سيقيم فيه بالعاصمة كنشاسا، قبل مباراة ذهاب الدور الحاسم المؤهل إلى كأس العالم قطر 2022.

وتجمهر عدد كبير من جمهور الكونغو أمام حافلة منتخب المغرب لحظة وصولها إلى الفندق، بعدما حطت طائرة ”الأسود“ في مطار كنشاسا، ليلة أمس الثلاثاء.

وردد الجمهور الكونغولي أناشيد وأغاني في محاولة تشتيت تركيز اللاعبين بشكل مبكر.

يذكر أن بعثة المنتخب المغربي تعرضت لمضايقات عدة فور وصولها، مساء أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا، استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام الكونغو الديمقراطية، في الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم بقطر.

وبحسب موقع 360 le، سبور المغربي، فإن الاتحاد المغربي، تقدم بشكوى احتجاج رسمية لدى الاتحاد الدولي والإفريقي والكونغولي، لعدم احترام بروتوكول استقبال المنتخب المغربي لدى وصوله إلى مطار كينشاسا، حيث لم تجد في استقبالها أي ممثل للاتحاد الكونغولي كما هو متعارف عليه في مثل هذه المسابقات.

وطالب الاتحاد المغربي، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل ألا تتكرر مثل هذه السلوكيات ولتوفير كافة الوسائل والسبل من أجل احترام الروح الرياضية أثناء تواجد المنتخب المغربي بكينشاسا قبل وأثناء المباراة.

وستقام بعد غد الجمعة، مباراة الذهاب بين المغرب والكونغو، على أن تلعب مباراة العودة، الثلاثاء المقبل، بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء في الساعة السابعة والنصف مساء.