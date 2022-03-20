كأس الكونفدرالية الأفريقية: المصري البورسعيدي يهزم القطن.. والصفاقسي يخسر أمام زاناكو

حقق المصري البورسعيدي فوزا مهما على القطن الكاميروني بنتيجة 2/0، في الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة من كأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الأحد.

وسجل محمد جريندو الهدف الأول للمصري البورسعيدي في الدقيقة 35، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول، وعزز حسن علي تقدم المصري في الدقيقة 53.



ورفع الفوز رصيد المصري البورسعيدي إلى 10 نقاط من 5 مباريات في صدارة المجموعة الثالثة، ويتقدم بـ3 نقاط عن مازيمبي الكونغولي الذي لعب 4 مباريات، بينما يحتل مازيمبي المركز الثالث وحصد 4 نقاط من 4 مباريات، ويتذيل القطن جدول ترتيب المجموعة وحصد 3 نقاط من 5 مباريات.

ومن المقرر أن يحل المصري البورسعيدي ضيفا على مازيمبي، يوم الجمعة 1 أبريل، في الجولة الأخيرة، في حين يلعب القطن مع أوثو دويو.

خسارة الصفاقسي

وخسر النادي الصفاقسي التونسي أمام زاناكو من زامبيا بنتيجة 0/1 لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الأولى.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 30.

ورفع الفوز رصيد زاناكو إلى 3 نقاط، حيث حقق فوزه الأول لكنه ظل في المركز الأخير، في حين جمدت الخسارة رصيد الصفاقسي عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وفي وقت لاحق يلعب بيراميدز المصري المتصدر، والذي ضمن التأهل إلى دور ربع النهائي، مع الأهلي طرابلس الليبي.