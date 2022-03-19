الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النجم الساحلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

يخوض شباب بلوزداد الجزائري مواجهة قوية أمام ضيفه النجم الساحلي التونسي في صدام شمال أفريقي مثير، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة شباب بلوزداد مع النجم الساحلي:

🚩Match Officials

CAF CHAMPIONS LEAGUE 🏆 Group C – Day 5

⭕ CR Belouizdad 🆚 Etoile Sportive du Sahel ✅Refrees from Morocco 🇲🇦 pic.twitter.com/BA5xTzFQFk — Etoile Sportive Du Sahel🇹🇳النجم الرياضي الساحلي (@ESduSahel) March 18, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (5 جويلية) في الجزائر بصافرة الحكم المغربي رضوان جيد، الساعة 20:00، بتوقيت تونس والجزائر.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 3“ بصوت المعلق محمد بركات.

ترتيب المجموعة

يتصدر ترتيب هذه المجموعة الترجي التونسي برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن شباب بلوزداد الجزائري صاحب المركز الثاني.

ويحتل النجم الساحلي التونسي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وخلفه جوانينج غالاكسي البوتسواني برصيد نقطة واحدة.

ويحل الترجي ضيفًا على بطل بوتسوانا، ولكن النجم الساحلي يخوض مهمة الفرصة الأخيرة لإحياء آماله في التأهل من خلال الفوز والوصول إلى 6 نقاط، وانتظار هدية الترجي بالجولة الأخيرة أمام بلوزداد أو منافسة الترجي حال خسارته أمام بطل بوتسوانا.

🔥المباراة القادمة

🏆رابطة الأبطال الإفريقية دور المجموعات ( الجولة 5)

شباب بلوزداد 🆚 النجم الساحلي

🕔 الساعة 20:00

🗓 19/03/2022

🏟️ ملعب 05 جويلية الاولمبي -الجزائر-

🏁 ثلاثي التحكيم : طاقم تحكيم مغربي

رضوان جياد (حكم رئيسي)

لحسن عزقاو

مصطفى أكركاد pic.twitter.com/jE8jraGFk3 — CR.BELOUIZDAD شباب بلوزداد (@Crbelouizdadoff) March 18, 2022

وفي هذا السيناريو، قد تتساوى الفرق الثلاثة عند 9 نقاط، وسيكون معيار التأهل للمواجهات المباشرة بينهم.

ويحتاج شباب بلوزداد إلى التعادل فقط من أجل حسم التأهل بشكل رسمي، ولكن الفوز يحافظ على فرص الفريق في الصدارة بالجولة الأخيرة أمام الترجي.

شباب بلوزداد وأفكار باكيتا

يتطلع شباب بلوزداد لحسم تأهله بشكل رسمي، والابتعاد عن أي حسابات في هذه المجموعة.

وقال البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني لفريق شباب بلوزداد في المؤتمر الصحفي إن فريقه حسابيًا يحتاج إلى نقطة واحدة، ولكنه سيلعب بفلسفة الفوز.

وأوضح أن الجميع لا يرى أي خيار سوى الفوز، ويلعب من أجله في كل مباراة، مؤكدًا أنه يحترم جميع منافسيه، ولكن الأهم أن اللعب بقوة لتحقيق الفوز.

ويعتمد باكيتا على طريقته 4/2/3/1 بوجود حارس المرمى توفيق موساوي، وأمامه رباعي خط الدفاع: سفيان بوشار، وشعيب قداد، ومختار بلخثير، و شمس الدين نساخ.

📸صور المباراة #النجم_الرياضي_الساحلي 🆚 الشباب الرياضي بلوزداد (الجزائر)

(كأس رابطة الأبطال الإفريقية – دور المجموعات – الجولة 1)#ليتوال_تعيش pic.twitter.com/qlxeoHlqYu — Etoile Sportive Du Sahel🇹🇳النجم الرياضي الساحلي (@ESduSahel) February 12, 2022

ويقود خط الوسط زكريا دراوي، وبجواره حسام الدين مرزوقي، وأمامهما حسين السالمي، وعلى الأطراف محمد إسلام بكير، وخالد بوسيليو، وفي الهجوم كريم عريبي.

وقال الجزائري نبيل نجيز مدرب مولودية الجزائر الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن شباب بلوزداد أصبح على بعد خطوة من التأهل، ويكفيه التعادل، وهو أمر سيكون قريبًا بالفعل لأن المباراة ستقام بحضور جماهير بلوزداد.

وأوضح أن شباب بلوزداد لديه عناصر مهمة، ويملك الخبرات، خاصة دويتو خط الوسط دراوي، ومرزوقي، مع قدرات المهاجم عريبي الذي يلعب ضد فريقه السابق النجم الساحلي.

النجم الساحلي والفرصة الأخيرة

يبحث النجم الساحلي عن الفرصة الأخيرة في سباق التأهل، فأبناء سوسة يتطلعون لتحقيق الفوز الأول.

وقال لسعد الشابي مدرب النجم الساحلي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن المواجهة صعبة بين الفريقين رغم فوارق النقاط، موضحًا أن النجم الساحلي جاء للجزائر من أجل الفوز.

نهاية المباراة :

النجم الساحلي 0 – شباب بلوزداد 0

أبرز فرصتين :

الدقيقة 81 : رأسية غفران النوالي تصطدم بالقائم الأيمن لحارس بلوزداد

الدقيقة 90 : البلبولي يتصدّى لضربة جزاء لشباب بلوزداد !#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/0o3A98EFjR — Etoile Sportive Du Sahel🇹🇳النجم الرياضي الساحلي (@ESduSahel) February 11, 2022

وأشار إلى أنه يأمل حصد الفوز، وتحقيق النقاط الثلاث، مؤكدًا أن فريقه تجاوز آثار الخسارة أمام الترجي، ويبحث عن مصالحة جماهيره بالفوز في الجزائر.

ويعتمد النجم الساحلي على تشكيلة تضم حارس المرمى علي الجمل، وأمامه رباعي خط الدفاع: غفران نوالي، وحسين بن عيادة، ومحمد الحبيب يكن، وبليغ جمالي.

ويقود خط الوسط جاك مبي، وأمامه رباعي صناعة اللعب: مالك بعيو، ومعتز زدام، وعلى الأطراف ياسين العمري، ويوسف لعوافي، وفي الهجوم زين الدين بوتمان.

وقال يامن بن ذكري نجم منتخب تونس الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن النجم الساحلي في مهمة صعبة، وتحت شعار ”أكون أو لا أكون“، موضحًا أن أي خيار غير الفوز سيطيح بأحلام أبناء سوسة.

وأشار إلى أن الشابي جاء في توقيت صعب، وكان بحاجة لبعض الوقت من أجل ترتيب أوراقه، ولكن مباراة بلوزداد ستكون بمثابة مفترق طرق للفريق، ولو تحقق الفوز ربما يعود النجم بقوة للصورة.