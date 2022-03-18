الرجاء يهزم أمازولو ويتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

سجل الرجاء البيضاوي المغربي هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على مضيفه أمازولو الجنوب أفريقي، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

تقدم الرجاء بعد مرور ست دقائق بعد تمريرة بينية من القائد محسن متولي نحو المهاجم حميد أحداد، الذي رفع الكرة من فوق الحارس الذي تقدم بعيدا عن مرماه.

وكان بوسع الرجاء إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 22، لكن تسديدة مروان الهدهودي بعد كرة مرتدة من حارس المرمى علت العارضة بقليل.

وأضاف المدافع إلياس الحداد الهدف الثاني في الدقيقة 76 بعد تمريرة بينية من المدافع الآخر جمال حركاس.

🌟 @RCAofficiel 🌟 🇲🇦 الرجاء يتأهل لدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في آخر 3 سنوات!#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/p8ah2vI8n2 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 18, 2022

بهذا الفوز الرابع عزز الرجاء صدارته للمجموعة الثانية رافعا رصيده إلى 12 نقطة، ليتأهل لدور الثمانية.

بينما تجرع أمازولو الهزيمة الثالثة والثانية تواليا، ليظل ثالثا بست نقاط، وهو نفس رصيد وفاق سطيف الجزائري الذي يلعب لاحقا اليوم أمام ضيفه الحرية الغيني الذي لديه ثلاث نقاط.