قائمة منتخب تونس لمواجهة مالي في تصفيات كأس العالم

أعلن جلال القادري مدرب منتخب تونس، اليوم الخميس، تشكيلة مكونة من 28 لاعبا استعدادا للقاء مالي في المواجهتين الحاسمتين على التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم بقطر في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ويستعد القادري لقيادة تونس في أول مباراة منذ تعيينه على رأس الجهاز الفني للفريق بعد إقالة سلفه منذر الكبير من منصبه عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.



ويخوض منتخب تونس مواجهة الذهاب في مالي يوم 25 مارس آذار الجاري، بينما يستضيف منافسه في جولة الإياب بعد ثلاثة أيام.

وشهدت تشكيلة تونس عودة لاعب الوسط فرجاني ساسي بعد غيابه عن تشكيلة الفريق في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، والمهاجم طه ياسين الخنيسي الذي يلعب في صفوف الكويت الكويتي.

كما عاد إلى التشكيلة معز حسن حارس مرمى الأفريقي بعد استبعاد فاروق بن مصطفى حارس الترجي.

واستدعى مدرب تونس لاعب الأفريقي نادر الغندري الذي يجيد اللعب في مركز المدافع ولاعب الوسط بعد تميزه مع الفريق في المباريات السابقة.

وسبق لتونس التأهل الى نهائيات كأس العالم في أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 و2018.

وجاءت التشكيلة الجديدة على النحو التالي:

حراس المرمى:

البشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري) وعلي الجمل (النجم الساحلي) وأيمن دحمان (الصفاقسي) ومعز حسن (الأفريقي).

المدافعون:

منتصر الطالبي (روبن كازان الروسي) وبلال العيفة (أبها السعودي) وديلان برون (ميتز الفرنسي) وأسامة الحدادي (ملطية التركي) ومحمد دراجر (لوتسيرن السويسري) ونادر الغندري (الافريقي) وحمزة المثلوثي (الزمالك المصري) وعلي معلول (الأهلي المصري) وعلي العابدي (كاين الفرنسي) ومرتضى بن وناس (قاسم باشا التركي).

لاعبو الوسط:

محمد علي بن رمضان وغيلان الشعلالي (الترجي) وعيسى العيدوني (فولونتاري الروماني) وإلياس السخيري (كولونيا الألماني) وفرجاني ساسي (الدحيل القطري) ونعيم السليطي (الاتفاق السعودي) وحنبعل المجبري (مانشستر يونايتد الإنجليزي) وأنيس بن سليمان (بروندبي الدنمركي) وسعد بقير (أبها السعودي) ويوسف المساكني (العربي القطري).

المهاجمون:

وهبي الخزري (سانت إيتيبن الفرنسي) وسيف الدين الجزيري (الزمالك المصري) وطه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي) وعصام الجبالي (أودينسه الدنماركي).

وصعد منتخب تونس إلى المباراة النهائية في كأس العرب قبل أشهر في حين ودع من ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.