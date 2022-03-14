المغرب.. حرمان الجيش الملكي من جماهيره على ملعبه وخارجه حتى نهاية الموسم

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الإثنين حرمان الجيش الملكي من جماهيره حتى نهاية الموسم عقب أحداث الشغب بعد خسارته أمام ضيفه المغرب الفاسي في كأس العرش أمس الأحد.

واستندت لجنة الانضباط على تقارير المباراة إلى جانب مقاطع الفيديو التي وثقت أحداث الشغب التي شهدتها المباراة.

أعمال شغب خطيرة عرفتها نهاية مواجهة الجيش الملكي والمغرب الفاسي والجماهير تقتحم أرضية الملعب.

نتمنى السلامة لجماهير المغرب الفاسي التي رافقت فريقها، بعد اقتحام جمهور الجيش الملكي الملعب والهجوم على جمهور المغرب الفاسي.#الجيش_الملكي #المغرب_الفاسي #كأس_العرش#المغرب pic.twitter.com/WRpw6dzWhI — ᗣᕼᙏᙓᙃ🇹🇳أحمد (@AhMED_united_t) March 13, 2022

وقررت اللجنة خوض الجيش الملكي باقي مبارياته على ملعبه دون جماهير مع منع الجماهير من حضور مباريات الفريق خارج أرضه في كافة المسابقات حتى نهاية الموسم.

وقالت اللجنة في بيان إنها اعتمدت هذه العقوبات بناء على مدونة الانضباط نظرا ”لخطورة الأحداث التي شهدتها المباراة وجسامة الأفعال التي تسبب فيها جمهور الجيش الملكي والتي خلفت إصابات جسيمة متفاوتة الخطورة بين صفوف أفراد الأمن والجماهير وألحقت خسائر جسيمة بالملعب“.

كما فرضت اللجنة غرامة مالية على الجيش الملكي قدرها 120 ألف درهم (نحو 12 ألف دولار) بعد إلقاء جماهيره الحجارة ومقذوفات صلبة على الملعب واقتحامه واستخدام الألعاب النارية.

هجوم جمهور الجيش الملكي على الشرطة المغربية وعلى جمهور #المغرب الفاسي بالحجارة pic.twitter.com/avl4tFG9TV — La Flamme (@watanihakiki) March 13, 2022

وفرضت على النادي تحمل نفقة إصلاح الأضرار التي لحقت بملعب الأمير مولاي عبد الله بعد تقدير حجم الأضراء باعتباره الفريق المضيف والمسؤول عن التنظيم.

وفي المقابل فرضت اللجنة عقوبة خوض مباراتين دون جمهور على المغرب الفاسي بسبب سلوك جماهيره واقتحام الملعب واستخدام الألعاب النارية وإلقاء مقذوفات، وكذلك فرضت غرامة مالية على النادي قدرها 120 ألف درهم.

ووقعت أحداث الشغب عقب خسارة الجيش الملكي 2/0 أمام المغرب الفاسي ليودع كأس العرش من دور الـ32.

صور | حجم الأضرار التي تعرض لها مركب مولاي عبدالله بالرباط عقب أعمال الشغب التي رافقت نهاية مباراة #الجيش_الملكي ضد #المغرب_الفاسي #المغرب #الرباط #شغب pic.twitter.com/fHwZZVdfV0 — Arryadia TV (@arryadiatv) March 13, 2022

وحدثت فوضى عارمة بعد نزول الجماهير من المدرجات واقتحمت أرض الملعب وذلك بعد أيام قليلة من قرار عودة الجماهير في المغرب بعد غياب طويل.

وتسبب اندفاع وتدفق الجماهير في تراجع عناصر الأمن وألحق مشجعون أضرارا بمحتويات الملعب.

وحدثت بعض الاشتباكات بجانب إطلاق للألعاب النارية مع إلقاء المقاعد ومقذوفات ووقعت بعض الإصابات بين المشجعين والأمن.

جمهور الجيش الملكي ليس بجمهور رياضي ،يجب معاقبته لمدة طويلة لأنه تجاوز الحدود

👊👊👊👊 pic.twitter.com/V5QjRph1rT — عبد الرحيم الودادي🇲🇦🇦🇹🌟🌟🇦🇹🇲🇦 (@ABDERRAHIM82wy) March 13, 2022

وفي مباراة أخرى انتظر اتحاد طنجة حتى الدقيقة الخامسة وقبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع ليفوز بشق الأنفس 1/0 على ضيفه فتح البيضاء المنتمي لدوري الهواة الذي كان الأخطر خلال اللقاء.

وجاء هدف فوز اتحاد طنجة عن طريق المدافع الشيخ يوسف كوناتي من متابعة لكرة مرتدة بعد التحام أكسل ماي والحارس.

وتأهل رجاء بني ملال لدور الـ16 بعد أن حول تأخره إلى فوز 2/1 على شباب المسيرة المنتمي للدرجة الثانية.

وحول شباب السوالم تأخره المبكر إلى فوز مثير 2/1 على جاره الاتحاد البيضاوي الذي ينافس في الدرجة الثانية. تقدم الاتحاد البيضاوي بعد أربع دقائق من ركلة جزاء نفذها محمود بنتايك.

وأدرك شباب السوالم التعادل في بداية الشوط الثاني بتسديدة على مشارف منطقة الجزاء للمهاجم سفيان هاريس الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ68 من ضربة رأس.

وتأهل رجاء بني ملال إلى دور الـ16 بعد أن حول تأخره إلى فوز 2/1 على شباب المسيرة المنتمي للدرجة الثانية.