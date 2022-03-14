رياضة

المغرب.. حرمان الجيش الملكي من جماهيره على ملعبه وخارجه حتى نهاية الموسم
تاريخ النشر: 14 مارس 2022 18:23 GMT
تاريخ التحديث: 14 مارس 2022 18:30 GMT

المغرب.. حرمان الجيش الملكي من جماهيره على ملعبه وخارجه حتى نهاية الموسم

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الإثنين حرمان الجيش الملكي من جماهيره حتى نهاية الموسم عقب أحداث الشغب بعد خسارته أمام ضيفه المغرب الفاسي

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الإثنين حرمان الجيش الملكي من جماهيره حتى نهاية الموسم عقب أحداث الشغب بعد خسارته أمام ضيفه المغرب الفاسي في كأس العرش أمس الأحد.

واستندت لجنة الانضباط على تقارير المباراة إلى جانب مقاطع الفيديو التي وثقت أحداث الشغب التي شهدتها المباراة.

وقررت اللجنة خوض الجيش الملكي باقي مبارياته على ملعبه دون جماهير مع منع الجماهير من حضور مباريات الفريق خارج أرضه في كافة المسابقات حتى نهاية الموسم.

وقالت اللجنة في بيان إنها اعتمدت هذه العقوبات بناء على مدونة الانضباط نظرا ”لخطورة الأحداث التي شهدتها المباراة وجسامة الأفعال التي تسبب فيها جمهور الجيش الملكي والتي خلفت إصابات جسيمة متفاوتة الخطورة بين صفوف أفراد الأمن والجماهير وألحقت خسائر جسيمة بالملعب“.

كما فرضت اللجنة غرامة مالية على الجيش الملكي قدرها 120 ألف درهم (نحو 12 ألف دولار) بعد إلقاء جماهيره الحجارة ومقذوفات صلبة على الملعب واقتحامه واستخدام الألعاب النارية.

وفرضت على النادي تحمل نفقة إصلاح الأضرار التي لحقت بملعب الأمير مولاي عبد الله بعد تقدير حجم الأضراء باعتباره الفريق المضيف والمسؤول عن التنظيم.

وفي المقابل فرضت اللجنة عقوبة خوض مباراتين دون جمهور على المغرب الفاسي بسبب سلوك جماهيره واقتحام الملعب واستخدام الألعاب النارية وإلقاء مقذوفات، وكذلك فرضت غرامة مالية على النادي قدرها 120 ألف درهم.

ووقعت أحداث الشغب عقب خسارة الجيش الملكي 2/0 أمام المغرب الفاسي ليودع كأس العرش من دور الـ32.

وحدثت فوضى عارمة بعد نزول الجماهير من المدرجات واقتحمت أرض الملعب وذلك بعد أيام قليلة من قرار عودة الجماهير في المغرب بعد غياب طويل.

وتسبب اندفاع وتدفق الجماهير في تراجع عناصر الأمن وألحق مشجعون أضرارا بمحتويات الملعب.

وحدثت بعض الاشتباكات بجانب إطلاق للألعاب النارية مع إلقاء المقاعد ومقذوفات ووقعت بعض الإصابات بين المشجعين والأمن.

وفي مباراة أخرى انتظر اتحاد طنجة حتى الدقيقة الخامسة وقبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع ليفوز بشق الأنفس 1/0 على ضيفه فتح البيضاء المنتمي لدوري الهواة الذي كان الأخطر خلال اللقاء.

وجاء هدف فوز اتحاد طنجة عن طريق المدافع الشيخ يوسف كوناتي من متابعة لكرة مرتدة بعد التحام أكسل ماي والحارس.

وتأهل رجاء بني ملال لدور الـ16 بعد أن حول تأخره إلى فوز 2/1 على شباب المسيرة المنتمي للدرجة الثانية.

وحول شباب السوالم تأخره المبكر إلى فوز مثير 2/1 على جاره الاتحاد البيضاوي الذي ينافس في الدرجة الثانية. تقدم الاتحاد البيضاوي بعد أربع دقائق من ركلة جزاء نفذها محمود بنتايك.

وأدرك شباب السوالم التعادل في بداية الشوط الثاني بتسديدة على مشارف منطقة الجزاء للمهاجم سفيان هاريس الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ68 من ضربة رأس.

وتأهل رجاء بني ملال إلى دور الـ16 بعد أن حول تأخره إلى فوز 2/1 على شباب المسيرة المنتمي للدرجة الثانية.

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