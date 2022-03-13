رسميًا.. حكيم زياش ونصير مزراوي يرفضان العودة لمنتخب المغرب (صورة)

أعلن حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، ونصير مزراوي، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، رفضهما العودة لتمثيل المنتخب المغربي، والانضمام لقائمة أسود الأطلس لمواجهة منتخب جمهورية الكونغو في المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال حكيم زياش في بيان عبر موقع ”تويتر“: ”أحب بلدي واللعب لمنتخب المغرب، وكان هذا حلم حياتي، لكن ببالغ الحزن يجب أن أعلن أنه على الرغم من تأكيد رئيس الاتحاد المغربي، اليوم، أنه تم اختياري للقائمة المقبلة، فإنني لن أعود للعب للمغرب“.

🚨🚨🚨 | Le message d’Hakim Ziyech. Le joueur refuse également sa convocation ! ❌ pic.twitter.com/AmQ3maH0Kg — Ziyech Time 📲 (@ZiyechTime) March 13, 2022

وأضاف: ”يؤسفني أن أخيّب آمال الجماهير، القرار لم يكن سهلًا، لكن -للأسف- أشعر أنه ليس لدي خيار آخر، على الرغم من إعطائي كل ما لدي للمنتخب على مدار السنوات الست الماضية، ودعمت الفريق طوال حياتي“.

وتابع زياش: ”استمر المسؤولون بنشر معلومات خاطئة عني، وعن التزامي تجاه بلدي، وأفعالهم هي السبب، وجعلت من المستحيل أن أستمر مع الفريق أو أن أكون جزءًا منه، وعلمت باختياري من وسائل الإعلام، مثل أي شخص“.

واختتم: ”أصدرت هذا البيان لتسمعوا الحقيقة مباشرة مني، وشكرًا لكل من دعمني، وأتمنى لمنتخب المغرب كل التوفيق في المستقبل، وبالنسبة لي فإن تركيزي الآن منصب على اللعب مع نادي تشلسي“.

من جهته قال نصير مزراوي في بيان عبر موقع ”إنستغرام“: ”منذ عام ونصف العام، لم أشارك مع منتخب المغرب، وطوال هذه الفترة لم أتلقَ أي اتصال من الاتحاد المغربي، أو من المنتخب، ولم يتم التحدث معي بخصوص سبب إبعادي عن المنتخب“.

وأضاف: ”طوال هذه الفترة أثيرت العديد من الحكايات، ولكنني فضلت الصمت على كل التهم، وخلال الأسابيع الأخيرة تحدثت مع بعض أعضاء الاتحاد، وقبلت ذلك حبًا مني للمنتخب، لكن يبدو أن المدرب الوطني لا يملك الوقت الكافي للحديث معي، وتفسير ما حدث طوال الفترة الماضية“.

وتابع مزراوي: ”نتيجة كل ما حدث، يؤسفني أن أعلن أنني لن أشارك في المباراة المقبلة، وأتمنى التوفيق للمنتخب في هذه المغامرة، وأتمنى أن ألقاكم قريبًا“.

ومن المقرر أن يحل منتخب المغرب ضيفًا على جمهورية الكونغو، يوم 25 مارس الحالي، في التصفيات النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 على أن تقام مباراة الإياب، يوم 29 مارس، في المغرب.